Alex Belli “Sono un attore di merd* che interpreta soap fatte male”/ Sfogo al GF Vip!

Alex Belli continua a sfogarsi al Grande Fratello Vip dopo essere stato messo in dubbio da più persone dentro e fuori dalla Casa. A questi si aggiungono anche quelli di Soleil Sorge sulla moglie Delia Duran: “Se fosse venuta qui con delle parole di comprensione appoggiando il nostro rapporto puro sarebbe stato tutto diverso. Invece è venuta qui a mettere in dubbio tutto quindi è normale che il pubblico sia influenzato dall’idea che tu sia il marito che da soffrire tua moglie”, ha spiegato l’influencer.

Delia Duran, la verità sul "matrimonio" con Alex Belli/ L'attacco alle ex Mila Suarex e Katarina Raniakova

Soleil ha poi fatto notare ad Alex che sua moglie ha comunque cambiato più volte versione, “ha detto persino che avrebbe voluto partecipare al GF Vip complimentandosi con me”, gli ha quindi ricordato. Da qui i suoi dubbi: “mi chiedo se magari vi foste messi d’accordo e se non fosse tutta una sceneggiata, perché il suo comportamento è stato troppo strano”.

Alex Belli: "Delia non ha bisogno del Grande Fratello Vip"/ "Ha fatto una battuta..."

Delia Duran e i dubbi sul matrimonio con Alex Belli: la modella chiarisce

Alex Belli però non ha reagito bene ai dubbi di Soleil Sorge, così si è sfogato: “Ma alla fine io chi ca**o sono?! Un attore di mer*a che interpreta soap fatte male”. D’altronde si è a lungo parlato anche del fatto che lui e Delia non sono veramente sposati, cosa che la stessa Duran ha deciso di chiarire nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. “Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile”, ha chiarito la modella. Aggiungendo che “Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge Vs Delia Duran "Sta recitando"/ Alex Belli: "Non è malata di popolarità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA