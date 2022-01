Alex Belli, stoccata a Katia Ricciarelli per la frase a Lulù?/ “Serve rispetto”

Anche se è ormai uscito dalla casa del Grande Fratello VIP, Alex Belli continua a seguire da spettatore interessato le dinamiche all’interno del programma di Cinecittà. E in queste ultime ore non gli sono passate inosservate, evidentemente, le parole che Katia Ricciarelli ha rivolto a Lulù: (“Torna al tuo paese a studiare”). Infatti, con un post pubblicato sul proprio account twitter ufficiale, l’attore ha espresso il suo pensiero sull’accaduto, senza usare troppi giri di parole: “Chi lavora e fa televisione ha una grande responsabilità, aldilà delle carriere o dell’età, dobbiamo sempre tenere presente che milioni di persone ci seguono e abbiamo il compito di tenere un rigore e un linguaggio consono e rispettoso!!”, ha tuonato l’ex concorrente gieffino.

Alex Belli, il web si spacca per le sue parole sulla polemica Katia-Lulù

In molti rimpiangono Alex Belli, la cui assenza avrebbe indebolito non poco le varie dinamiche all’interno della casa. Dopo la sua uscita social sulla questione Katia Ricciarelli-Lulù Selassié, diversi utenti hanno condiviso i concetti del suo tweet. “Tu sei sempre stato impeccabile e hai sempre avuto un’attenzione estrema nel trasmettere messaggi positivi al pubblico”, gli ha scritto un fan. “Ci hai mostrato l’altruismo verso il prossimo, il saper ascoltare, il saper perdonare”, un altro commento di un appassionato. C’è chi, naturalmente, non è d’accordo con il parere di Alex, non ritenendolo adatto a giudicare, essendo ormai fuori dai giochi e anche lui non esente da comportamenti ambigui al Grande Fratello VIP.

