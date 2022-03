Alex Belli tornerà al Grande Fratello Vip 7?/ “Prima sul set di una fiction, poi…”

Alex Belli è stato il grande protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip, tanto che c’è già chi si chiede se Alfonso Signorini avrà un posto per lui anche nella prossima edizione del reality. Della questione l’attore ne ha parlato a Casa, annunciando in primis la volontà, per ore, di allontanarsi dagli schermi e dedicarsi al lavoro nella sua factory. Presto, infatti, partirà per le Maldive per un servizio fotografico.

Tuttavia, stando a quanto raccolto da Biccy, l’attore non ha escluso la possibilità di tornare al GF Vip 7: “Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”, ha ammesso.

Alex Belli si è inoltre detto fiero del percorso fatto da sua moglie Delia Duran nella Casa e anche di colei che ha poi conquistato la vittoria del Grande Fratello Vip. “Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento.” E sulla moglie ha dichiarato: “Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto”.

