Alex Belli “Un posto al sole? Ne riparliamo a settembre”/ “Ho altro per le mani…”

Alex Belli nel cast di Un posto al sole?

Si fanno sempre più insistenti le voci dell’esordio di Alex Belli nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”: “Sicuramente sono in un posto al sole, ma non su su Rai 3”, ha scherzato l’attore sulle pagine di Nuovo tv . E ha aggiunto: “In questo momento ho altro per le mani”. Da settimane si mormora che l’ex gieffino potrebbe prendere il posto di Patrizio Rispo, che da sempre interpreta lo storico portiere di palazzo Palladini, Raffaele Giordano. “A Un posto al sole ci sono tanti bravi attori che ammiro molto… Per anni sono stato tra i protagonisti della soap opera concorrente su Mediaset”, ha detto Belli. Ricordiamo che l’attore ha recitato per sei anni, dal 2006 al 2016, a “Centovetrine”. Ma le soap non sono ancora un capitolo chiuso per lui.

Alex Belli impegnato con la musica

“Ho letto in rete che si faceva il mio nome anche per Il paradiso delle signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centrovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”, ha detto Alex Belli a Nuovo Tv. In questo momento l’attore è impegnato con il suo progetto musicale, la Alex B Band con cui presto sarà in giro per l’Italia: “Un one man show dove canto, suono la chitarra e il piano e intrattengo gli spettatori”. Nei giorni scorsi è uscito il suo singolo “Amore libero!”, con il contributo del producer Emiliano Bassi, batterista e autore musicale. Nel brano l’attore fa anche riferimento al “GF Vip”. Sulla copertina, insieme a Belli, la mogli” Delia Duran e di Stella Starlight, attrice e assistente dell’attore.

