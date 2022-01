Alex Belli Vs Delia Duran “Mi difende Soleil ma non tu”/ Lei “Mi manchi di rispetto!”

Nuovo scontro tra Delia Duran e Alex Belli. La nuova puntata del Grande Fratello Vip parte col confronto di Delia con Soleil e con il tweet che Alex ha scritto, ringraziando la Sorge delle belle parole avute nei suoi confronti pochi giorni fa. Un tweet che, sul finale, lancia una stoccata a sua moglie. In studio Alex commenta così l’accaduto: “Siccome a me piacciono molto le provocazioni, io rispondo a queste cose perché l’unica persona che pensa a me e mi difende a spada tratta contro tutto e tutti è Soleil. Ricordati di quello che abbiamo vissuto in tre anni… l’unica persona che mi difende non è mia moglie, che mi conosce da 3 anni e mezzo, ma Soleil, che mi conosce da tre mesi!”

Delia, però, replica arrabbiata: “L’unica cosa che ti ho chiesto è di portarmi rispetto e tu non l’hai fatto. Devi fare sempre l’egocentrico…” Lei nega: “Qui non c’entra niente l’egocentrismo! Lei ha avuto un pensiero per me, tu no!” Alfonso Signorini però lo bacchetta: “Non è che quando ci siamo collegati tu hai prima salutato Delia, ti sei invece rivolto direttamente a Soleil!” La stoccata del conduttore viene immediatamente applaudita dal pubblico in studio.

