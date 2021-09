Alex Belli vs Katarina Raniakova e Mila Suarez/ Le diffida prima del GF VIP, ora al sicuro da nuovi attacchi?

Alex Belli e Manuel Bortuzzo, nuova coppia di amici dopo gli Oneston?

Alex Belli è un personaggio che divide dentro la casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, però, l’attore ha conquistato il pubblico del reality show con un gesto rivolto a Manuel Bortuzzo, il nuotatore in sedia rotella dopo essere rimasta vittima di una sparatoria nel 2019. Tra l’attore e lo sportivo è già nata una grande amicizia. I due hanno legato fin da subito, sopratutto perché Belli si è mostrato molto premuroso nei confronti di Manuel, che cerca di includere il più possibile nelle dinamiche di gruppo. Dopo il bagno in piscina, durante la festa in giardino Alex Belli ha preso preso sulle spalle Bortuzzo permettendogli così di ballare e divertirsi con tutti gli altri inquilini: “Alex Belli che prende in braccio Manuel Bortuzzo per farlo ballare è una scena bellissima”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora. “Manuel Bortuzzo e Alex belli mi ricordano l’amicizia di Luca Onestini e Raffaello Tonon”.

Alex Belli ha diffidato la ex moglie e la ex compagna

Alex Belli è entrato nella Casa più spiata lasciando la moglie Delia Duran ad aspettarlo fuori dalla porta rossa. L’attore ha subito attirato l’attenzione di alcune concorrenti, come le tre principesse Hailé Selassié e Sophie Codegoni, suscitando la reazione Delia, gelosissima del bel marito. Dentro la casa, l’attore di Centovetrine ha confessato di aver diffidato l’ex moglie Katarina Raniakova e l’ex compagna Mila Suarez prima di entrare al Grande Fratello Vip. I rapporti tra l’attore e le due ex, basta ricordare lo scontro tra Belli e la Suarez, durante la permanenza della showgirl al Gf. “Chi non vorrei che entrasse in casa per un confronto? Beh è facile… la mia ex moglie e la mia ex fidanzata che tra l’altro hanno una bella diffida!”, ha detto l’attore, in un momento di gioco con gli altri concorrenti.

