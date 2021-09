Alex Cappelletti/ “Ho salvato la mia amica: stava affogando, l’ho presa sulle spalle”

Simpatica intervista stamane negli studi de I Fatti Vostri: protagonista un ragazzo di soli 11 anni, tale Alex Cappelletti, che la scorsa estate ha tratto in salvo una sua amichetta, Rita, che rischiava di affogare. “Non mi sento un supereroe – esordisce il ragazzino – io aiuto le persone con il cuore, non mi vanto, quando vedo una persona in difficoltà l’aiuto”. Quindi ha raccontato come è andata: “Eravamo a Porto Recanati, abbiamo fatto il bagno, stavamo giocando, lei diceva che aveva dolore alla gambe, non abbiamo dato peso alla cosa, poi ci siamo allontanati dalla riva, i dolori iniziavano ad aumentare e non riusciva più a nuotare, allora le ho detto di aggrapparsi alle spalle e nuotando a rana l’ho portata a riva”.

Rita ha confermato: “Mi facevano male le gambe e non riuscivo a nuotare”. Quindi ha ripreso la parola Alex: “Arrivati a riva le ho tenuto stretta la mano per tranquillizzarla perchè lei aveva paura. Poi ho chiamato lo zio, l’ha preso in braccia e l’ha portata sul lettino”. Ma Rita cosa pensava in quel momento? “Che non potevo fare più danza per le gambe, mi faceva piacere che mi sorreggesse, che mi teneva la mano”.

ALEX CAPPELLETTI, IL PAPA’: “NON MI HA RACCONTATO NULLA MIO FIGLIO”

Alex ha tenuto la cosa per se senza raccontarla a nessuno: “Alle 18:30 Alex ci ha chiesto un asciugamano perchè un’amica si era sentita male – ha spiegato il padre del ragazzino, anch’egli negli studi de I Fatti Vostri – la sera abbiamo mangiato in spiaggia e non mi ha detto nulla. L’ho saputo il giorno dopo quando ho incontrato la mamma che mi ha ringraziato e mi sono fatto raccontare l’accaduto, non sapevo nulla. Alex è un bimbo molto altruista e sensibile soprattutto con i più piccoli. La loro storiella? Non c’è ancora un equilibrio”.

In conclusione Salvo Sottile, conduttore del programma, ha cercato di far mettere insieme i due ragazzini. “Siamo partiti male la prima volta – ha spiegato Alex – la seconda volta ha voluto ma il secondo giorno si è fermato tutto”. Ma Rita sembra stoppare sul nascere le idee del suo salvatore: “Mi piace Alex? Si come amico però”.



