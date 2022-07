Alex/ Da Amici a Tim Summer Hits, dietro l’angolo il suo primo tour

Alex, Tim Summer Hits per coronare una stagione ricca di successi

Estate ricca di impegni e soddisfazioni per Alex, che questa sera, Giovedì 28 luglio, è tra i protagonisti di Tim Summer Hits. Dopo la fortunata partecipazione ad Amici 21, il cantante ha cominciato ad assaporare il contatto diretto col pubblico, prendendo parte ad eventi e manifestazioni di rilievo in ambito musicale. Come dicevamo, questa sera sarà ospite di Stefano De Martino e Andrea Delogu per una nuova puntata di Tim Summer Hits. Ma per Alex l’agenda estiva è fitta di impegna, dato che nelle prossime settimane partita il suo primo tour. Recentemente, infatti, il suo entourage ha confermato tutte le date, in collaborazione con Vivo Concerti e Friends & Partners.

Alex, Tim Summer Hits, a fine estate parte il suo primo tour

Per l’ex talento di Amici sta per arrivare il momento di esibirsi dal vivo, con il suo primo prodotto e progetto discografico, Non siamo soli. Per quanto riguarda il tour e le date, ricordiamo che la vendita dei biglietti è stata aperta attorno a metà luglio e il riscontro è stato ottimo. Il Non siamo soli Tour di Alex partirà sabato 3 settembre e terminerà il 23 novembre. Di seguito gli appuntamenti da non perdere:

sabato 3 settembre | ZAFFERANA ETNEA (CT) @ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO

Venerdì 9 Settembre 2022 | PORTO RECANATI (MC) @ARENA BENIAMINO GIGLI

Mercoledì 9 novembre 2022 | ROMA @LARGO VENUE

Mercoledì 23 novembre 2022 | MILANO @FABRIQUE

