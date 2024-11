“ROCKSTAR”, TESTO CANZONE ALEX WYSE A SANREMO 2024

Rockstar, la nuova canzone di Alex Wyse per Sanremo Giovani 2024 pare essere già un capolavoro. Alessandro Rina, vero nome del giovane cantautore italiano, ha solo 24 anni ma vanta già una carriera invidiabile con una partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi nel 2022. Tra i brani che lo hanno reso famoso spiccano “Tra Silenzi“, “Sogni al Cielo” (che poi ha vinto un Disco D’Oro) e “Accade”. Il suo primo EP si intitola “Non Siamo Soli” e per lungo tempo è stato primo nella classifica Fimi. Per Sanremo Giovani 2024 canta “Rockstar”, una canzone che parla di cosa voglia dire vivere come una stella del rock. Alex Wyse racconta della continua ricerca di libertà, di raggiungere il sogno di arrivare al pubblico, mentre parallelamente scorre la vita vera. Ecco un piccolo estratto del testo: “Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli, facciamo così, ci giriamo in tondo, ci giriamo fino/ odio quelle canzoni che non saprei scriverti, sdraiamoci qui, c’è solo silenzio per chilometri“.

Alex Wyse ha ormai molta esperienza in termini di concerti e di contatto con il pubblico, tanto che ha fatto scalpore il sold-out velocissimo durante i concerti di gennaio 2024, con il tour intitolato “A night with Alex Wyse”, che sia a Roma, Milano, Torino e Bari ha permesso all’artista di riabbracciare i fan dopo il percorso discografico del 2023 con il brano “Un po’ di te”. Il cantante è conosciuto anche per la sua collaborazione con Ermal Meta nello stesso anno: i due hanno scritto “La mia canzone per te“, brano di enorme successo e dedicato all’ex Cosmary Fasanelli. Oggi si presenta a Sanremo 2024 con un testo profondo che analizza il dietro le quinte della sua esistenza: “è tutta colpa, la fantasia, la libertà / asciugherò i tuoi pianti, non è vero che facciamo solo sbagli / è troppo che non parli / non faremo solo sbagli“.

“ROCKSTAR”, ANALISI TESTO CANZONE ALEX WYSE A SANREMO GIOVANI 2024

L’analisi del testo di Rockstar, canzone di Alex Wyse a Sanremo 2024 parla di come la libertà sia di fatto una condizione utopistica, a tratti irraggiungibile. Almeno, questo è quello che l’artista ha voluto provare a comunicare con il testo del suo brano. Dobbiamo però muovere una critica a Alex Wyse, che si presenterà a Sanremo Giovani 2024 con la canzone “Rockstar“: sebbene dietro ci sia un’intenzione quasi filosofica di sviscerare i meandri dell’interiorità di una stella del rock, i versi del brano appaiono un po’ troppo morbidi e generici, senza raccontare il vero peso delle conseguenze di una vita di questo calibro. L’unica frase con un leggero spessore sembra essere questa: “Solo quando cresciamo diventiamo piccoli e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia. Non ci sono più rockstar“, ma per il resto del testo possiamo affermare con tranquillità che Alex Wyse poteva impegnarsi un po’ di più, specialmente per una canzone di Sanremo 2024. Cosa ne pensate?

TESTO CANZONE “ROCKSTAR” DI ALEX WYSE

Non ci sono più rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui

c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar