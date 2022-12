Alex Di Giorgio: “Ballando con le stelle? Avevo dubbi ma..”/ “Ho rifiutato il GF Vip”

Alex Di Giorgio e l’esperienza a Ballando con le stelle: le sue parole

Alex Di Giorgio insieme al compagno di ballo Moreno Porcu, ha partecipato alla finale di Ballando con le stelle. Particolarmente apprezzato per il suo percorso nel talent show, è stato il primo ad esibirsi con un ballerino gay per lanciare un messaggio.

In occasione di un’intervista a SuperGuida TV, Alex Di Giorgio ha parlato della sua iniziativa contro il bullismo: “Sono stato felice di partecipare perché il bullismo l’ho vissuto sulla mie pelle. Tramite il ballo ho deciso di raccontare quello che ho vissuto. E’ stato un vero film dell’orrore e ancora oggi mi porto appresso dei traumi“. Poi ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle: “Ho attraversato degli anni bui dovuti al fatto che il contesto non mi aiutava a far uscire la parte migliore di me. Avevo difficoltà ad esprimermi in acqua e mi sono sentito schiacciato. Quando ho iniziato Ballando con le Stelle ero pieno di dubbi perché stavo andando a fare qualcosa di diverso. Ho capito però che non ci sono persone pronte a trasmettere solo energie negative. Avevo la percezione che la tv fosse qualcosa di finto e costruito ma mi sono ricreduto”.

Alex Di Giorgio sul GF Vip: “Non voglio fare reality”

Alex Di Giorgio, in occasione di un’intervista a SuperGuida TV, ha svelato di essere stato contattato dal Grande Fratello Vip 2022, ma di aver rifiutato: “Mi era stato proposto. Il Grande Fratello Vip è un esperimento che dura ormai da 20 anni e che è un successo. Ho preferito fare un altro tipo di percorso. Mi sono sempre chiesto cosa potesse suscitare in me il ballo non avendolo mai praticato prima e effettivamente ora l’ho capito. Sono riuscito in questi mesi ad esternare quello che avevo dentro”.

Alex Di Giorgio aggiunge: “Non parteciperei ad un talent. Vorrei fare un altro tipo di percorso. Mi sono laureato al Dams e pertanto vorrei intraprendere magari un percorso nella recitazione”.

