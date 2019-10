Alex Djordjevic/ Il piacione de Il Collegio troverà l’amore tra i banchi di scuola?

Tra i protagonisti di questa nuova edizione de Il Collegio 4 spicca sicuramente il quindicenne Alex Djordjevic. Il giovane di Nerviano ha la fama di “belloccio” e col suo caratterino si appresta ad infiammare le prossime puntate del programma. I suoi trascorsi non sono di certo tra i più rosei: Alex, infatti, ha perso il padre quando era ancora un bambino piccolo e la sua assenza ha inevitabilmente lasciato dei vuoti incolmabili. Della sua vita privata non sappiamo molto, però nei primi spezzoni de Il Collegio 4 ha dato la sensazione di essere un ragazzo molto sicuro di sé, ma anche un giovane molto responsabile. Alex Djordjevic non nasconde le proprie ambizioni per il futuro: il 15enne sogna di diventare miliardario e in questa esperienza televisiva spera di crescere e farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Djordjevic vorrebbe, tra le altre case, fare l’attore o lo stilista. Di certo questa esperienza al Collegio 4 sarà una prima verifica importante per la sua gioventù.

Alex Djordjevic, Il Collegio 4 ribalterà le sue sicurezze?

L’esperienza a Il Collegio ha cambiato le vite di molti alunni nelle precedenti edizioni e anche quest’anno i nuovi studenti sono stati messi a dura prova dalle rigide regole del programma televisivo. Tra i più interessanti di questo inizio di stagione c’è sicuramente Alex Djordjevic, che fin dall’esordio ha fatto capire di voler sfondare e diventare uno dei protagonisti del programma di casa Rai. C’è tanta curiosità di capire come il 15enne di Nerviano reagirà alle sfide e alle difficoltà a cui lui e i suoi compagni saranno sottoposti nel corso delle prossime puntate. La nostalgia della famiglia e dei comfort tecnologici, l’assenza dei propri amici abituali, insomma si profila un lungo percorso ricco di insidie. Di certo ad Alex Djordjevic non mancano i valori per ben figurare in questa stagione del Collegio. Nella puntata di presentazione aveva detto di essere molto legato alla madre: “La sua felicità conta più che la mia. Ho perso mio papà quando avevo più o meno sette anni. Al funerale ho fatto una promessa a mio padre: quella di prendermi cura della mia famiglia. Quello sarà il mio obbiettivo, e lo raggiungerò. Fidanzata? Al Collegio partecipo da single ma..”. Chissà se questa sera o nel corso delle prossime puntate Alex troverà l’amore. D’altronde la scelta non manca tra le altre concorrenti…

