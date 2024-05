Il Collegio 9 si farà? Arriva la spiacevole conferma/ Niente casting, il programma è cancellato

Brutte notizie per fan e telespettatori del docu-reality prodotto da Magnolia-Banijay, Il Collegio 9 non si farà. Queste sembrano le ultime volontà della Rai i cui casting per il programma sarebbero dovuti già iniziare. A lasciar trapelare l’informazione alcune dichiarazioni del professor Maggi sui social.

Il volto del programma alla domanda: “Come mai forse non si farà Il Collegio 9?” di un utente ha risposto: “Togli il forse!“. La replica di Maggi ha confermato i rumor delle ultime settimane che davano il format ormai per spacciato; ma quali sono i motivi dietro la decisione della rete ammiraglia? Secondo la maggior parte dei portali si tratterebbe dei pochi ascolti che il docu-reality ha totalizzato durante l’ultima edizione.

E’ consuetudine che se un programma non rispetta l’indice di ascolti prefissato da un’azienda, venga cancellato in men che non si dica. E’ questo quello che è successo a Il Collegio 9? Sembrerebbe proprio di sì, il docu-reality che metteva alla prova le nuove generazioni ha toccato share molto bassi durante l’ultima edizione, vinta da Diego Natale.

Il Collegio 9 non si farà, dunque, anche se questa notizia non è stata accolta molto bene dai fan del programma che sui social hanno espresso rammarico per la decisione Rai: “La fine di un’era” commenta un utente. In molte, però, sono state anche le opinioni opposte: “Le prime edizioni (1-3/4) erano carine perchè gli alunni partecipavano, ma dopo sono entrate persone solo per diventare famose (tipo vittoria lazzari)” ha dichiarato un utente, “Finalmente” ha scritto qualche altro. Sembra proprio che il pubblico abbia accolto tiepidamente il format delle ultime annate e questo ha senza dubbio pregiudicato molto il suo andamento in termini di ascolti.

