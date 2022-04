Alex in crisi per Cosmary, ad Amici 21? / “Tante persone sono andate via…”

Amici 21, Alex si racconta a Maria De Filippi, spunta Cosmary

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Alex al secolo Alessandro Rina si racconta in una confessione intimista, incalzato dalle domande di Maria De Filippi. Nel tentativo di sincerarsi che il cantante stia bene, la conduttrice non gli nasconde di vederlo in crisi e incupito, da quando la sua fiamma -conosciuta tra i banchi della celebre scuola, Cosmary- è uscita dal talent. “Sei sempre compresso, in 7 mesi che sei qua, con Cosmary ti vedevo felice, mi spieghi perché ora non sei più così? -dichiara la conduttrice in confidenza con Alex, incalzandolo sui sentimenti-. C’è qualcosa? Hai paure legate a quello che vuoi fare nella vita…”.

Di tutta risposta Alex al secolo Alessandro Rina sceglie di non menzionare Cosmary, non escludendo quindi i rumor che lo vedrebbero in crisi con la ballerina e dando priorità al serale di Amici 21 nella sua vita: “So cosa spero e a cosa ambisco, abbiamo tanto da fare e ho poco tempo per pensare alla vita in generale, ora è tempo di preparare tutto per arrivare alla puntata. E poi non viene riconosciuto nulla, non percepisco una riconoscenza dal punto di vista artistico (una frecciatina ai giudici di Amici 21 che non votano per lui al serale?)”. Maria De Filippi chiede poi al concorrente di Amici 21, Alex, se ci sia qualcosa a renderlo felice al talent e la risposta del cantante è il regalo di Michele Bravi: “Sono contento dell’inedito (Senza chiedere permesso)”.

Alex e le relazioni a distanza, oltre Cosmary: la confessione extra Amici 21

La confessione intimista registratasi tra Alex e Maria De Filippi poi prosegue con il cantante e pupillo di Lorella Cuccarini che non nasconde di non aver conseguito la patente e di aver avuto un motorino come mezzo, per i suoi spostamenti ai tempi in cui frequentava la scuola in Inghilterra. Ha studiato presso la Chesterton Community College a Cambridge e, successivamente, nel 2019 si è diplomato alla BIMM di Londra. In precedenza, tra il 2017 e il 2018, ha lavorato come cassiere e cameriere a La patisserie, un locale in Inghilterra. Nello stesso periodo, la fiamma di Cosmary ha lavorato come fattorino, per Deliveroo. Si spostava nel 2019, poi, in un altro locale di Londra.

E nella confidenza ad Amici 21 spunta il particolare di ben due relazioni a distanza che Alex ha vissuto durante i suoi continui spostamenti tra l’Inghilterra e l’Italia: “Non ho la patente, in Inghilterra ho preso il motorino, e le fidanzate le prendevo con il treno. Non mi sono mai fidanzato in Inghilterra , venivo in Italia ogni 6 settimane e ho avuto due relazioni a distanza…”. E una domanda sorge ora spontanea, dal momento che il cantante fa sapere di essere incline alle relazioni a distanza: che la relazione avviatasi tra Alex e Cosmary ad Amici 21 non sia in crisi?













