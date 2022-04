Antonio Medugno e Rosa Di Grazia stanno insieme? / Il dettaglio che conferma il flirt

Grande fratello vip 5: Antonio Medugno si apre su Rosa Di Grazia, ex Amici 20

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6 apparendo in più occasioni e in atteggiamenti compromettenti , in intimità, con Delia Duran (promessa sposa di Alex Belli, ndr) e ora Antonio Medugno fa parlare per l’incessante voce in circolo che lo coinvolge con Rosa Di Grazia. Si tratta del chiacchiericcio che lo vedrebbe protagonista di un flirt con l’ex volto di Amici 20, edizione del talent di Maria De Filippi vinta da Giulia Stabile. Al talent di Queen Mary, Rosa Di Grazia ha conosciuto il cantante Deddy, per poi diventare con lui protagonisti di una romantica storia d’amore tra i banchi della scuola più amata dagli italiani.

La lovestory è finita nei mesi successivi al termine del talent di Canale 5, e di recente Rosa Di Grazia è tornata ad amare, facendo coppia fissa con Andrea Piazza (un barbiere come lo è stato Deddy), il quale però conferma ora la rottura con la ballerina su Instagram: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei dm”. “Tra l’altro -prosegue su Rosa Di Grazia, alludendo ad Antonio Medugno-, ho già sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace. Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai e che potete sempre contare su di essa nei momenti di down”. L’ex Amici e l’ex Grande fratello vip sarebbero stati avvistati in un bar a Roma, come riprende The social post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝑵𝑻𝑶𝑵𝑰𝑶 𝑴𝑬𝑫𝑼𝑮𝑵𝑶 • (@antonio.medugno)

Ma cosa trapela del rumor sul sospetto flirt tra Rosa Di Grazia e Antonio Medugno? Lo stesso tiktoker ed ex Grande fratello vip 6 rompe il silenzio in un intervento ai microfoni di Rtl.102.5, per la trasmissione Trends & celebrities: “Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così”: E ancora: ” La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”.

Antonio Medugno e il presunto flirt con Rosa Di Grazia: il dettaglio che non sfugge in rete

E mentre l’ex Grande fratello vip Antonio Medugno e Rosa Di Grazia non ufficializzano la voce che li vedrebbe protagonisti di un flirt , spunta un dettaglio importante che potrebbe voler confermare la veridicità della chiacchierata liaison amorosa, tra l’ex Grande fratello vip 5 e l’ex Amici 20. Si tratta di un particolare che non sfugge al web, delle ultime Instagram stories dei diretti interessati, che hanno un comune denominatore: il trapper Blanco (che il 10 maggio debutterà all’Eurovision song contest 2022).

In una storia, l’ex Amici Rosa Di Grazia si mostra al web mentre è alla guida di un’auto e ascolta Afrodite di Blanco, e al contempo, Antonio Medugno in queste ore condivide tra le storie alcuni frammenti di un concerto di Blanco -che immortalano il trapper mentre intona proprio Afrodite. Una coincidenza -la scelta social degli influencer ricaduta su Afrodite- oppure la prova del 9 che Rosa Di Grazia e Antonio Medugno sono una coppia?













