Alex Nuccetelli contro Ilary Blasi? “Deve farsi un esame di coscienza”/ “Se parla del bene dei figli…”

Alex Nuccetelli, intervista a I Fatti Vostri su Francesco Totti e Ilary Blasi

Alex Nuccetelli è stato ospite della prima puntata de la nuova stagione de I Fatti Vostri, trasmessa oggi, lunedì 12 settembre. Ai microfoni di Salvo Sottile, Nuccetelli torna a ricordare i primi incontri tra Francesco Totti e Ilary Blasi svelando nuovi dettagli su quello che fu l’incontro organizzato per poterli far conoscere. “Sono stato io a far incontrare Totti e Ilary. Stavamo giocando a biliardo con tanti amici e c’era Passaparola in tv. Totti guarda lo schermo e ha detto che gli piaceva Ilary. Io gli ho detto che la conoscevo. L’indomani l’ho chiamata ma lei mi disse che non era interessata ai calciatori e che era innamorata di un’altra persona con cui conviveva a Milano. L’unica cosa carina che mi disse fu ‘tu sai che quando vengo a Roma me lo farai conoscere’ e a Francesco riferì solo la parte finale”, ha detto Nuccetelli.

“Ho organizzato un incontro in un pub sulla Nomentana. Ilary Blasi aveva notato che il suo compagno di Milano aveva un atteggiamento sospetto” e da lì i primi incontri tra Totti e Ilary e l’inizio della storia d’amore durata vent’anni. Alex, poi, ai microfoni di Salvo Sottile, soffermandosi sui gossip degli ultimi mesi, ha aggiunto: “Le voci sulla coppia sono state molte come altre persone del mondo dello spettacolo. Ho sentito tanto su di lui e tanto su di lei. Io ero amico di entrambi in partenza”.

Alex Nuccetelli, il consiglio a Ilary Blasi

Nel corso dell’intervista rilasciata a I Fatti Vostri, Nuccetelli ha spiegato che non è facile essere amico di Totti per il peso del personaggio. Salvo Sottile ha così chiesto all’ex marito di Antonella Mosetti un commento sulla storia tra Totti e Noemi Bocchi che l’ex capitano della Roma ha confermato ai microfoni del Corriere della Sera. “La storia con Noemi è iniziata quest’anno e si sono frequentati prima. Lei è una brava ragazza e Francesco ha avuto una rinascita con lei. Non so se lui è innamorato di Noemi, ma ha avuto una rinascita”.

Salvo Sottile, poi, gli ha chiesto di commentare quella che sarebbe stata la dichiarazione di Ilary in replica a Totti e Alex Nuccetelli ha concluso così: “Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano””. Cliccate qui per vedere tutta l’intervista.











