Francesco Totti “Figli? Non volevo sfasciare famiglia”/ “Mi adorano, ma Ilary Blasi…”

“Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo”. Per Francesco Totti la priorità sono Cristian, Chanel e Isabel. Per questo ha deciso di parlare al Corriere della Sera. Proprio sui figli ha dichiarato che lo hanno aiutato tanto nei suoi momenti più difficili, dall’addio al calcio alla morte del padre, passando per il Covid. “Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel”. Per loro ha finto quando ha scoperto che la moglie Ilary Blasi lo avrebbe tradito. “Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane”. Questo però lo ha fatto soffrire ulteriormente.

Quando poi sono uscite le foto con Noemi Bocchi lui ha negato: “All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto”. Per i figli ha poi proposto di lasciare la casa a loro, per alternarsi ogni tre giorni. “Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no”. Quindi, Francesco Totti le ha proposto di dividere la casa o di prenderne una per lei. “Niente da fare”.

FRANCESCO TOTTI “NON VOGLIO CHE I MIEI FIGLI SOFFRANO”

Sempre a proposito dei figli, Francesco Totti al Corriere della Sera ha spiegato che il loro rapporto non è cambiato dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. “Li adoro, e mi adorano. Il mese scorso me li sono portati tutti e tre a Sabaudia”. Ha parlato di Cristian: “Gioca a calcio: mezz’ala. Ha una grande passione, faceva su e giù tutti i giorni con Roma per allenarsi”.

Sulle figlie, in particolare Chanel: “Con le femmine mi sciolgo. Chanel ormai è un’adolescente, non è un’età facile, non voglio che soffra. Un po’ erano già abituati fin da piccoli a vedere mamma e papà uno per volta: eravamo entrambi molto impegnati con il lavoro, e i calciatori non hanno il week end libero”. Isabel è ancora piccola, ma secondo Francesco Totti ha già capito della separazione dei genitori: “Anche perché a un certo punto lei me l’ha portata via”. Il riferimento è al fatto che Ilary Blasi sia andata a Sabaudia per prenderla e portarla in barca in Croazia.

