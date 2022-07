Alex Nuccetelli replica a Melory Blasi/ “Se Ilary si è messa con Totti, lo deve a me”

Alex Nuccetelli: Cupido tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Alex Nuccetelli, pr romano e amico di lunga data di Francesco Totti, è tornato a parlare della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma. Dopo una lunga intervista a Il Messaggero, Nuccetelli è stato raggiunto dal Corriere della Sera a cui ha nuovamente raccontato di come fece da Cupido tra Francesco e Ilary: “Una sera a casa mia, con la tv accesa, Francesco vede Ilary che fa la Letterina a Passaparola e bam! Folgorato: “Io questa me la sposo. Me la devi presentare”. Le ho telefonato, ma lei non ne voleva sapere… Alla fine ce l’ho fatta, li ho presentati”. La sera del derby Roma-Lazio in cui Totti ha segnato il quinto gol mostrando la famosa maglietta “6 unica”, si sono dati il primo bacio. Non è stato Nuccetelli a far incontrare l’ex bandiera giallorossa e Noemi Bocchi: “Non c’entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel”.

Perché Ilary Blasi pianse per il discorso di Alvin?/ Il riferimento a Totti…

Alex Nuccetelli risponde a Melory Blasi

Secondo l’ex marito di Antonella Mosetti, a differenza di quanto sostengono molti, non c’è grande somiglianza tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi: “Ilary era una bambola. Noemi è più bassina, sensuale, già donna, un’ottima madre, un tipo tranquillo. Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che si è lanciata subito”. Sulle pagine del Corriere della Sera, Alex Nuccetelli ha riposto a Melory Blasi, sorella di Ilary, che non ha molto apprezzato le dichiarazioni del pr degli ultimi giorni: “Ho letto che Melory se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”. Per Nuccettelli è un record che Totti e Blasi siano stati insieme 20 anni: “Si sono comunque amati tantissimo. Ora però auguro a entrambi un futuro bellissimo”.

Noemi Bocchi e il gesto romantico di Francesco Totti/ "Tredici rose rosse..."Francesco Totti e Ilary Blasi, perché si sono lasciati?/ Lui deluso dalla famiglia...

