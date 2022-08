Alex Nuccetelli “Totti e Noemi vicini in vacanza per stare insieme? Lo escludo”/ “La priorità sono i figli”

Alex Nuccetelli: “Totti e Noemi vicini in vacanza a Sabaudia per stare insieme? Lo escludo”

Alex Nuccetelli torna a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi a Estate in Diretta. L’amico della coppia, noto pr, ha raccontato a Roberta Capua e Gianluca Semprini ulteriori dettagli della coppia e delle voci che vorrebbero l’ex capitano della Roma sempre più vicino a Noemi Bocchi in questa calda estate. Gli ultimi gossip svelano che la donna avrebbe preso casa vicina a quella di Francesco e Ilary a Sabaudia, dove attualmente Totti è in vacanza insieme ai figli.

Nuccetelli però smentisce questo gossip: “Escludo categoricamente una cosa di questo tipo, non credo che i figli vengano messi in mezzo ad una cosa del genere.” ha tenuto a chiarire. E ha aggiunto: “Francesco è una persona davvero molto attenta a questo e non vuole creare stravolgimenti, ed è quello che vuole trasmettere anche alla moglie. L’equilibrio sta in quello che hanno mantenuto fino ad oggi proprio per i figli.”

Totti e Ilary Blasi, perché si sono lasciati? Parla Alex Nuccetelli

Per Francesco Totti, dunque, la priorità assoluta è mantenere un equilibrio per i figli e anche per dimostrare all’ex moglie che ciò è possibile. “In questo momento devono trovare gli equilibri tra ex marito e moglie, la priorità assoluta si dà ai figli“, ha sottolineato Alex Nuccetelli in studio. L’uomo, che tiene ad escludere il tradimento di Totti con Noemi Bocchi, ritiene che la verità, prima o poi, verrà a galla: “Credo che prima o poi si daranno le motivazioni, se di questo si può parlare. Credo che la verità stia sempre nel mezzo alla fine di un rapporto di questo tipo.”

