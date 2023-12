Alex Schwazer: “Olimpiadi di Parigi 2024? Ho ancora speranze”/ “Allenamenti al GF? Ho avuto ottimi risultati”

Alex Schwazer svela cos’è accaduto dopo il suo addio al Grande Fratello 2023: le novità su Parigi 2024

“Il ritorno a casa è stato è più bello di quanto pensavo.” Ad annunciarlo è Alex Schwazer, che poche settimane fa ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello 2023 per tornare a casa sua insieme a moglie e figli. Oggi si gode la vicinanza della sua famiglia, col sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In merito, intervistato a Casa Chi, Schwazer ha raccontato: “Gli allenamenti al Grande Fratello? Tre mesi dopo sono molto contento dei risultati che sono riuscito ad ottenere all’interno della Casa. Adesso posso veramente dire che probabilmente, a livello fisiologico, non ho 38 anni ma 32, perché i tempi che ho fatto nella casa si avvicinano molto ai tempi migliori che ho fatto 10 anni fa. Questa cosa è stata per me anche un po’ una sorpresa, sono andato oltre le mie aspettative.”

Alex Schwazer: “Ho ancora speranze di partecipare alle Olimpiadi”

Tornando invece alla questione della sua squalifica, Alex Schwazer è tornato a parlare del perché permane nonostante le varie dimostrazioni date a suo favore: “Il motivo è che la giustizia sportiva non va pari passo con quella ordinaria.” ha spiegato. Tuttavia ha chiarito: “Il ricorso fatto ora? Ho delle speranze di poter partecipare a Parigi 2024, altrimenti me lo sarei risparmiato. Credo che in questa decisione arrivata c’è molto personalismo.”

Lo sportivo ha infine ricordato che quella di non partecipare alle Olimpiadi non è l’unica restrizione che gli tocca a causa di questa squalifica: “Io non posso partecipare alle gare e non posso allenare atleti tesserati per le società sportive. Oltre a questo io non posso frequentare strutture affiliate al Coni, neppure magari vedere i miei figli gareggiare in questo momento.” ha dichiarato con amarezza.

