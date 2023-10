Alex Schwazer urla minaccioso contro Grecia Colmenares/ Web chiede la squalifica immediata

Alex Schwazer urla a pochi centimetri da Grecia Colmares: web si indigna

Alex Schwazer è stato protagonista di un momento tutt’altro che lusinghiero, e molto lontano dalla nuova linea editoriale che Mediaset ha imposto al Grande Fratello. Lo sportivo si è infatti avvicinato con aria minacciosa a Grecia Colmenares, arrivandole a due centimetri dal viso. Ma in quale contesto è avvenuto tutto questo?

Grecia, Alex, Fiordaliso, Giuseppe e Ciro si sono riuniti in giardino per parlare di Massimiliano Varrese, preoccupati di alcuni atteggiamenti dell’attore. Nell’esporre le sue convinzioni sul gieffino, Colmares ha interrotto Schwazer che è arrivato molto vicino al viso di lei, e con il dito puntato, le ha urlato: “Stai zitta. Parlo io e poi tu rispondi“. Il web si è indignato di fronte a questa scena, tanto da invocare la squalifica immediata dell’atleta. Alfonso Signorini e gli autori prenderanno provvedimenti?

La vicenda del campione percorre una lunga linea che va dall’oro olimpico, alla questione doping che ha infangato la sua carriera. Schwazer, in diretta al Grande Fratello, ha raccontato questo aspetto della sua vita facendo chiarezza: “Il doping e la scoperta del mio doping è stato ciò che mi ha fatto finalmente fermare.”

Alex Schwazer aggiunge: “Dopo per tanti mesi non ho fatto sport, non l’ho seguito e non mi sono interessato, fino a quando è arrivato il momento in cui sentivo che fare fatica fisicamente mi mancava.” E ancora: “Io a Rio ci volevo essere, perché ero innocente e sono interesse. C’erano interessi a non farmi più tornare in gara e a screditarmi. Io non so se è stato un complotto, so che queste urine sono state falsificate, non so se volutamente o no. Mi sono ritrovato a dovermi difendere da una cosa che non ho fatto”.

