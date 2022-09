Alex Wyse non ricambia il segui a Cosmary e Nunzio/ Esplode il “triangolo” dopo Amici

Amici 21 di Maria De Filippi, spuntano clamorosi particolari sul triangolo Alex, Cosmary e Nunzio: l’approdo ai Tim Music Awards dalla Radio al palco 2022

In continuità con il successo dell’evento di premiazioni musicali di Rai 1 dei Tim Music Awards 2022 live all’Arena di Verona, andato in onda il 9 e il 10 settembre e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, domenica 11 settembre viene trasmesso lo speciale Tim Music Awards- dalla Radio al palco 2022, che tra gli altri artisti ospiti vedrà protagonista Alex Wyse. L’ex cantante finalista di Amici 21 di Maria De Filippi è finito al centro dell’attenzione mediatica per un sospetto triangolo amoroso esploso nel web, che lo vede coinvolto insieme ai due ex compagni di studio al talent, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano e un’importante novità dal punto di vista professionale, a cui lui sembra ora dedicare energie e tempo come il nuovo amore dopo la ballerina. Sulla scia di una serie di avvistamenti di coppia di Cosmary Fasanelli, ballerina con cui Alex Wyse ha iniziato una lovestory nella scuola di Amici per poi definirla chiusa insieme a lei senza entrare nei particolari sui motivi della rottura, in dolce compagnia con il ballerino latinista Nunzio Stancampiano, di cui l’ultimo immortalato con tanto di foto in Puglia, il cantante di Sogni al cielo catalizza l’attenzione del web su di sé per un curioso particolare: non segue via Instagram Nunzio Stancampiano, non ricambiando al latinista il following, dal momento che il ballerino invece continua a seguirlo, e ha smesso di seguire anche l’ormai ex Cosmary Fasanelli. Stesso discorso fatto su Nunzio vale per Cosmary, per ciò che concerne Alex: la ballerina segue Alex e Nunzio a sua volta seguita dal latinista, ma non viene ricambiata dall’ex storico. Segno per gli internauti che ormai non vi sia buon sangue tra gli ex compagni di avventura ad Amici, e a provocare il defollow di Wyse ai danni dei presunti neo piccioncini potrebbe essere stato proprio l’inizio del sospetto flirt tra il latinista e la ballerina modern, che a talent ultimato si sono dedicati all’avventura tv che li ha visti coprire il ruolo di ballerini professionisti nel cast di Battiti live.

Tuttavia, per Alex Wyse, ora si spiana la strada dei live show, come l’apparizione tv che lo attende all’evento Tim Music Awards 2022- dalla Radio al palco, unitamente alle date in corso del suo primo tour estivo-autunnale, Non siamo soli. Ebbene sì, Alex sembra aver voltato definitivamente pagina rispetto all’esperienza intrapresa ad Amici 21, dando inizio al suo primo tour all’attivo in musica ch, partito il 3 e il 9 settembre con le rispettive prime date a Zafferana Etnea e Porto Recanati, potrebbe concludersi -salvo un’eventuale aggiunta di live show- con le ultime due date previste per il 9 novembre e il 23 novembre a Roma e Milano. “Un posto dove sensazioni nude possono volare e toccare altre persone”, si legge in un messaggio sibillino che Alex condivide con i follower su Instagram, dando così inizio al tour che lo vede sposarsi con la musica e fare metaforicamente l’amore sul palco con i fan, reduce dalla rottura con Cosmary Fasanelli. Parole profonde, da cui trapelerebbe la voglia di Alex Wyse di ricominciare da capo, investendo anima e corpo nell’amore che lo vincola alla musica, che lui è riuscito a trasformare da passione in un lavoro. Basterà il tour a tenere impegnato il cuore dell’ex Amici 21? Nel frattempo, i fan potranno godersi l’approdo di Alex ai Tim Music Awards: dalla Radio al Palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex | (@imalexwyse)

