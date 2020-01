ALEX ZANARDI CADE MENTRE BALLA SULLA SEDIA A ROTELLE/ Video, “ultimo botto dell’anno”

“Ultimo botto dell’anno”: che nessuno provi mai ad accusare Alex Zanardi di non essere dotato di autoironia. E’ proprio con queste parole, infatti, che l’ex pilota di Formula Uno ha commentato la caduta dalla sedia a rotelle che lo ha visto protagonista in chiusura del 2019. Tutto frutto della “follia” positiva che ha consentito a Zanardi di ricostruirsi una vita dopo il terribile incidente in Formula CART che nel 2001 lo interessò sul circuito di Lausitzring, portando all’amputazione delle sue gambe. Nulla di neanche lontanamente paragonabile al capitombolo verificatosi in casa nel corso dei festeggiamenti per il 2020 che stava arrivando. Il campione paralimpico di handbyke si stava esibendo in una danza al ritmo di musica con una componente della sua famiglia. Resosi conto che nel frattempo qualcuno lo stava riprendendo però…

ALEX ZANARDI CADE MENTRE BALLA SULLA SEDIA A ROTELLE, VIDEO

Un attimo di distrazione ed Alex Zanardi ha perso il controllo della sua carrozzina. Cadendo all’indietro, fortuna ha voluto che l’ex pilota di F1 sbattesse di spalle, anziché con la testa, contro la sedia posizionata dietro di lui. Ma che non fosse nulla di grave lo si è intuito un attimo dopo, quando Zanardi ha mostrato tutta la sua forza rimontando sulla sedia a rotelle senza l’aiuto di nessuno, facendo leva su un solo braccio. Non che i suoi commensali abbiano nutrito, anche solo per un istante, dei dubbi in merito. La scena è stata vissuta all’insegna dell’ilarità generale, con la compagna di ballo di Zanardi che ha commentato la caduta con un divertito: “C’avrei giurato!”. Evidentemente l’ironia e le prodezze di Alex sono ben note ai suoi cari…

Ultimo BOTTO dell’anno…

Auguri a tutti!!!! pic.twitter.com/jj7ZHnY0NC — alex zanardi (@lxznr) December 31, 2019





