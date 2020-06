Alex Zanardi, incidente handbike: come sta/ Quarta notte in terapia intensiva

E’ passata la quarta notte in terapia intensiva per Alex Zanardi, 53enne campione bolognese vittima di un gravissimo incidente in handbike nel pomeriggio di venerdì. Le sue condizioni restano molto gravi ma stabili, e ciò fa ben sperare i medici. Nelle prossime ore si potrebbe iniziare a pensare a quando togliere dal coma farmacologico il pilota, e non è da escludere che già dalla prossima settimana si possa tentare un lento risveglio. Resta molto critico il quadro neurologico, ma fino a che Zanardi resterà in coma, non sarà possibile stabilire i danni reali. Ieri, a riguardo, ha parlato Barbara Manni, la sorella di Daniela, la moglie di Alex, che ai microfoni di Repubblica ha spiegato: “Solo dopo capiremo qualcosa, sul suo stato neurologico, su come potrebbe riprendersi, sullo stato dei danni del viso, del corpo. Vedremo, forse è in programma un’altra Tac. È dura, non possiamo fare altro che aspettare”.

ALEX ZANARDI, LE INDAGINI: LA GARA ERA AUTORIZZATA? ERRORE UMANO O GUASTO?

Non attendono invece gli inquirenti, che stanno proseguendo le indagini, e il nodo cruciale è capire se la gara di handbike fosse autorizzata o meno, e di pari passo, l’esatta dinamica dell’incidente. “Per ora non ho messo in conto un sopralluogo sulla strada dove è accaduto l’incidente ad Alex Zanardi – le parole di Salvatore Vitello, il procuratore titolare del fascicolo, riportate da Quotidiano.net – abbiamo un filmato amatoriale ma contiene gli elementi fondamentali. Un guasto tecnico oppure un errore umano? E’ quello che dobbiamo accertare”. Su questo secondo aspetto si lavorerà con un consulente tecnico che dovrà capire se in qualche modo il mezzo guidato da Zanardi abbia “aiutato” l’incidente, e se lo stesso poteva circolare sulla Sp 146 o fosse adatto solo per le gare su pista. Sulla questione telefonino sembrano invece essere stati spazzati via i dubbi circa il fatto che Alex non stesse facendo riprese al momento dell’impatto, ma il dispositivo rimane nelle mani degli inquirenti per tutte le analisi. Atteso in mattinata il prossimo bollettino medico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA