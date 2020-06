Alex Zanardi, incidente handbike: come sta/ Terza notte in terapia intensiva: stabile

Alex Zanardi ha appena passato la sua terza notte nella terapia intensiva dell’ospedale Le Scotte di Siena. Come vi ripetiamo da ore, le condizioni del 53enne pilota bolognese restano molto gravi ma stabili, e ciò fa comunque ben sperare. Le condizioni fisiche sono buone, Alex ha dimostrato di essere un atleta in grandissima forma fisica nonostante il recente periodo di lockdown, ma vi sono preoccupazioni invece in merito a quelle neurologiche, alla luce anche del delicato intervento subito. Nella giornata di oggi o forse domani, potrebbe essere emesso un nuovo bollettino medico, mentre entro i prossimi sette giorni è probabile che Zanardi possa uscire dal coma farmacologico se le condizioni lo dovessero permettere. Nel frattempo proseguono le indagini da parte degli inquirenti per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto quel maledetto pomeriggio di venerdì.

ALEX ZANARDI “NON FILMAVA CON IL TELEFONINO”

La cosa certa è che è stato appurato che Alex non avesse il cellulare in mano al momento del terribile impatto con il camion, indiscrezione che invece era circolata con forza nelle scorse ore. Ieri mattina, a riguardo, è stato convocato il supertestimone, un ciclista 65enne di Sinalunga, che ha raccontato di aver visto Zanardi fare delle riprese con il proprio smartphone ma solo «Fino al rettilineo che precedeva la curva Zanardi ha girato dei video con il suo telefonino, stava riprendendo noi atleti che eravamo con lui». Il tratto di strada a cui si fa riferimento finisce quasi un chilometro prima la curva dell’impatto, e la stessa versione è stata confermata da Alex Maestrini, un videomaker che stava seguendo il gruppo: «Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto. Dopo aver affrontato una salita pedalando con le mani, al momento della discesa ha preso il telefonino e fatto alcune riprese a bassa velocità, poi lo ha riposto e ha continuato fino all’incidente». Se tali versioni venissero confermate, l’ipotesi più probabile è che alla fine Zanardi sia stato semplicemente vittima di un errore, ma perchè c’era un camion in strada?



