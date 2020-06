Alex Zanardi, incidente handbike: come sta?/ Seconda notte in terapia intensiva

Lotta ancora fra la vita e la morte Alex Zanardi. Il campione della handbike e delle 4 ruote, continua ad essere in terapia intensiva dopo il delicato intervento neurochirurgico di due giorni fa. I medici parlano di condizioni generali “buone”, ma resta il problema relativo alla testa, al viso e al capo, visto il violento impatto di Zanardi con il camion. Nel frattempo la procura sta proseguendo le indagini, e al momento l’ipotesi attualmente circolante sarebbe che la “Luno-Santa Maria di Leuca”, la corsa a cui appunto stava partecipando Alex, si sia trasformata in una gara di gruppo su strada senza autorizzazioni. Sembra infatti che la stessa non avesse ricevuto l’autorizzazione, in quanto fino al primo agosto l’attività ciclistica è vietata in Italia per via del coronavirus, di conseguenza i corridori sfrecciavano sulle strade con auto e camion al loro fianco. Di contro, stando agli organizzatori, non era necessario avvertire le autorità in quanto si trattava di una “biciclettata fra amici”. Eppure quella corsa si era trasformata in ben più di una pedalata amichevole, visto il folto gruppo di bikers presente, come mostrato su Instagram da Daniele Bennati, uno dei partecipanti.

ALEX ZANARDI, INCIDENTE HANDBIKE, IL CAMIONISTA: “L’HO VISTO ARRIVARE”

Pare che la handbike di Zanardi si sia scontrata con il camion a circa 50 chilometri all’ora, una velocità pazzesca per un impatto quasi frontale senza protezioni, e come registrato anche dalla camera presente sul manubrio dello stesso mezzo. Inoltre, sarebbe emerso un filmato di un giornalista freelance, che mostrerebbe proprio gli attimi dell’incidente, acquisito dai carabinieri. Al momento l’unico indagato risulta essere l’autista del camion, un 44enne del posto, iscritto sul registro per lesioni gravissime colpose, anche se il procuratore titolare del fascicolo, Salvatore Vitello, parla semplicemente di atto dovuto. «L’ho visto con i miei occhi sbandare e cadere – le parole rilasciate nelle scorse ore a Il Messaggero da parte dello stesso autista – ha come perso il controllo del mezzo. Prima ha invaso un po’ la mia corsia, poi è caduto a terra sbattendo la spalla sinistra. È stato un secondo, le ruote della sua handbike erano per aria. Ho provato ad allargarmi sulla destra rischiando di andare fuori strada, ma se non l’avessi fatto sarebbe stato un frontale. Con la coda dell’occhio l’ho visto sparire, ho temuto che fosse finito sotto le ruote».



