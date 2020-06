Alexandra Burke: “Mi hanno detto di sbiancare pelle”/ Rivelazioni choc dopo X Factor

Rivelazioni shock da parte di Alexandra Burke, la cantante che qualche anno fa, ormai ben dodici, salì agli onori della ribalta con la sua partecipazione e vittoria a X Factor con la sua cover di “Hallelujah” fu un fenomeno senza precedenti. Dopo tanti anni da quel giorno e da quella vittoria, la bella cantante ha pensato bene di cavalcare l’onda di indignazione e del movimento antirazzista Black Lives Matter, per fare delle rivelazioni shock al suo pubblico e a chi l’ha seguita e amata in questi anni ammettendo che dopo la vittoria le “hanno consigliato di sbiancarsi la pelle”. La sua cover di “Hallelujah” fu un fenomeno senza precedenti arrivando ai primi posti in classifica nel Regno Unito e conquistando il record europeo di vendite in 24 ore ma poi, come spesso accade in queste occasioni, di lei si sono perse le tracce almeno fino ad oggi quando ha lasciato tutti a bocca aperta con delle rivelazioni shock.

AALEXANDRA BURKE RIVELA IL DIETRO LE QUINTE DELLA SUA VITTORIA…

Secondo quanto racconta Alexandra Burke la sua esperienza di donna nera nell’industria musicale è stata complicata e difficile ma adesso “è arrivato il momento di parlarne, è la cosa più giusta da fare”. La cantante che ha vinto X Factor britannico ha svelato sui social i “consigli” che le hanno dato dopo la vittoria, tutti per allontanarla dal suo vero io, dal suo essere di colore e non solo: “Quando vinsi X Factor a 19 anni mi fu detto: ‘Solo perché sei nera dovrai faticare dieci volte quanto fatica un bianco per raggiungere certi obiettivi, a causa del colore della tua pelle’. E poi mi fu detto di sbiancarmi la pelle, una cosa che mi sono rifiutata di fare perché è assurdo che ci si possa azzardare di dire a qualcuno una cosa del tipo: ‘Sbiancati la pelle per sembrare più bianca’. Quello che mi è stato detto mi fa ancora male oggi, mi si spezza il cuore. Sto davvero sforzandomi dal trattenere le lacrime”.



