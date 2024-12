Come sta Mimì dopo X Factor 2024? La vincitrice del programma di Sky Uno si gode la vittoria meritatissima e conquistata con tantissimo impegno. La cantante si è sfogata in un’intervista a Chi, raccontando come sta vivendo questo periodo intenso dopo un’esperienza così forte come quella del talent. “Ho sentito il mio nome e sono caduta a terra“, ha spiegato Mimì, “è stato un colpo di adrenalina assurdo“. La vincitrice è arrivata prima, mentre i Les Votives si sono classificati al secondo posto secondo le preferenze del pubblico.

Con lei anche i Patagarri e Lorenzo Salvetti, che hanno partecipato ad una finale ricchissima di emozione con ospiti del calibro di Gigi D’Alessio e Robbie Williams. In piazza si sono presentate ben 16mila persone. “Non vedo l’ora di fare i live e divertirmi“, dice Mimì dopo X Factor 2024, “voglio fare serata e fare le 6 del mattino“. La protagonista assoluta del talent di quest’anno è al settimo cielo, carica e pronta per un futuro da rockstar. La sua specialità? Il Jazz e il Blues, che sogna di portare avanti nel panorama musicale italiano.

Mimì Caruso, durante l’intervista rilasciata a Chi, ha anche spiegato di avere capito di avere l’X Factor un giorno nel loft, quando cantava insieme a tutti gli altri artisti. Quella volta ha sentito di essere nel suo posto e di riuscire ad amalgamarsi perfettamente con altre persone nel mondo della musica. Anche nella sua infanzia ha avuto forti dimostrazioni del suo talento. Quando aveva solo 8 anni è entrata in un coro di voci bianche: “Lì ho capito che volevo essere una persona creativa“, ha spiegato la vincitrice di X Factor 2024.

Poi il rapporto con Manuel Agnelli. Durante i mesi nel talent abbiamo visto quanto lei e il giudice si siano uniti tantissimo, specialmente quando sono rimasti soli senza altri concorrenti in gara. Per la prima volta il leader degli Afterhours ha vinto come coach, dopo ben sei anni di partecipazione al programma. “Eravamo tutti collaborativi“, dice Mimì, “oggi voglio parlare di ogni ingiustizia e voglio imparare a far sentire le mie corde musicali“. Dunque, dopo X Factor 2024, Mimì pare avere le idee chiare, portare il neo soul, il R&B e l’hip hop in giro per il nostro Paese. E ce la farà con tanto successo.