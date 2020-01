Alexandra Ryabova moglie Paolo Nespoli/ “La conobbi alla Città delle Stelle di Mosca”

Alexandra Ryabova, moglie di Paolo Nespoli, ex astronauta e ingegnere militare italiano è la donna che ha commosso tanti italiani qualche anno fa quando l’allora 60enne originario di Milano tornò nello spazio per la terza volta nella sua lunga carriera, “soggiornando” per 139 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. È infatti in quella circostanza che i riflettori si accesero sulla bionda compagna di Nespoli (questa sera tra l’altro ospite di Massimo Gramellini nell’oramai consueto suo show del sabato, “Le parole della settimana”) dato che destarono molta tenerezza le foografie dei due che si salutavano prima della partenza nello spazio dell’astronauta, con le rispettive mani premute sul vetro che li divideva, per quella che pareva una classica scena madre da film hollywoodiano. Della coppia tuttavia non si sa molto, tranne che Nespoli con la sua Alexandra vive in quel di Houston, in Texas, assieme ai loro due figli, ovvero la primogenita Sofia e poi Maximilian: e nei racconti dell’ingegnere ricorre spesso l’episodio della sua prima partenza nello spazio quando lasciò la compagna russa con la piccola Sofia che aveva appena un anno e mezzo.

ALEXANDRA RYABOVA, MOGLIE DI PAOLO NESPOLI

Se la scelta dei coniugi Nespoli di vivere a Houston e crescere i figli lì è stata una scelta condivisa, meno si sa invece dei primi anni trascorsi assieme dall’oramai ex astronauta e dalla sua Alexandra Ryabova. Per saperne di più tocca affidarsi al racconto dello stesso Paolo che, ripercorrendo la sua carriera, ha raccontato pure le circostanze che l’hanno portato a conoscere quella che oggi è sua moglie; dopo aver avuto il via libera per la sua prima missione nel 2000, infatti il militare originario di Milano completò il suo primo corso di addestramento l’anno successivo e poi nel 2004 fu mandato a completare la propria formazione in Russia: qui, presso il centro di addestramento per Cosmonauti “Jurij Gagarin” nella Città delle Stelle, presso l’Oblast’ di Mosca, conobbe Alexandra, con cui sta assieme oramai da oltre quindici anni oltre che la donna che l’ha supportato in tutte le sue missioni. A sottolineare anche il rapporto solido, nonostante la carriera che ha imposto spesso a Nespoli rinunce e lontananze da casa, che ha con la sua compagna, Nespoli proprio in occasione della sua ultima volta nello spazio scherzò sul fatto che le stelle sembravano influenzare la loro vita di coppia: “Alexandra ora dovrebbe preoccuparsi del fatto che abbiamo avuto una bimba subito dopo la prima missione, poi un bimbo al mio ritorno dalla seconda missione… E stavolta vedremo!”, ironizzando sulla possibilità di diventare padre per la terza volta a sessant’anni.

