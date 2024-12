Don Matteo 14, Giulia e Diego si mettono insieme? Scattato il bacio tra il Capitano e la barista

Come finisce tra Giulia e Diego in Don Matteo 14? Nelle sue 14 anni stagioni la fiction di Rai1 con protagonista Terence Hill e poi Raoul Bova ha visto nascere l’amore tra i suoi vari protagonisti è successo nelle primissime stagioni tra il Capitano Flavio Anceschi e il sindaco Milena Miconi fino alla storia d’amore tra il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi ed in questa edizione non poteva mancare un triangolo amoroso che vede al centro il Capitano Diego Martini diviso tra l’ex fidanzata, la PM Vittoria Guidi e Giulia Mezzanotte. Cosa succederà nelle prossime puntate?

Le anticipazioni Don Matteo 14 svelano che nelle prossime puntate ci saranno vari svolte improvvise e colpi di scena clamorosi. Andando con ordine, nella scorsa puntata è scattato il bacio tra Giulia e Diego. La barista è innamorata del Capitano ma quest’ultimo non ha ben chiaro quali sono i suoi sentimenti perché ha in testa ancora l’ex fidanzata. Del resto lui ha chiesto il trasferimento proprio per stare vicino all’ex fidanzata e tentare di riconquistarla ma non ha fatto i conti con gli imprevisti della vita e con l’incontro della giovane sorella di Don Massimo. Tuttavia nella prossima puntata Vittoria ed il suo attuale fidanzato Egidio entreranno in crisi e Diego troverà il coraggio di farsi avanti.

Anticipazioni Don Matteo 14, Giulia e Diego si mettono insieme? La barista trova un aiuto inaspettato

Giulia e Diego si mettono insieme in Don Matteo 14? Le anticipazioni svelano che mentre Diego cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua ex Vittoria, Giulia capirà di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti ma non troverà mai il coraggio di dichiararsi apertamente, la situazione però prenderà svolta sorprendente grazie ad un aiuto insolito e inaspettato. Di chi si tratta? Del Maresciallo Cecchini, sarà proprio il personaggio impersonato da Nino Frassica ha fare da Cupido tra i due ovviamente scatenando una serie di equivoci e imprevisti divertenti fino a quando non si arriverà alle battute finali e Giulia, con un gesto spiazzante, riuscirà finalmente a dichiarare il suo amore a Diego. Come finisce tra Giulia e Diego in Don Matteo 14? Per sapere se ci sarà il lieto fine tra i due occorre seguire le ultime due puntate della fiction in onda martedì 17 e giovedì 19 dicembre 2024.