Alexandre Coste, figlio di Alberto di Monaco/ Non regnerà mai, ma Charlene lo evita

Si chiama Alexandre Coste, ha 16 anni e viene pizzicato dai paparazzi in Costa Azzurra. È il figlio naturale di Alberto di Monaco che Charlene evita. Il ragazzo vive a Londra, dove la madre Nicole ha una boutique, quindi è raro vederlo a Saint-Tropez. Studia e cresce lontano dai riflettori, come la sorellastra Jazmin-Grace, nata dalla relazione con la cameriera americana Tamara Rotolo. È il settimanale Gente a riportare le foto del giovane, recentemente spuntato alle nozze del cugino Louis Ducruet, il figlio di Stéphanie che si è sposato a fine luglio. I “maligni” sostengono che la presenza di Alexandre Coste tra gli invitati abbia spinto Charlene a disertare l’evento. Pare che non avrebbe ancora fatto pace con i trascorsi sentimentali del marito. Eppure è passato tanto tempo da quell’incontro del 1997 sul volo Nizza-Parigi. Il principe, allora single, chiese all’hostess il numero di telefono e si rividero a Monaco. Cominciarono a frequentarsi, ma il padre di Alberto di Monaco si mise di traverso.

ALEXANDRE COSTE, FIGLIO DI ALBERTO DI MONACO

Tra Nicole Coste e Alberto di Monaco finì nel 2000. Si rividero due anni dopo e la donna rimase incinta. Lui le promise che avrebbe provveduto a lei e al bambino, ma poi – preso dal panico – le chiese di abortire. La gravidanza era però troppo in là per essere interrotta. E il 24 agosto 2003 nacque Alexandre, con il test del Dna a confermare la paternità di Alberto. Quest’ultimo – ricostruisce Gente – ha sempre mantenuto grande riserbo sulla vicenda, ma li sistemò in una villa poco lontana dal principato, dove faceva loro visita regolarmente. Il padre non sapeva nulla, anche prima di morire. Ma Nicole Coste non voleva che il figlio Alexandre crescesse nell’ombra, così vendette a Paris Match le foto del figlio col padre rilasciando un’intervista sula vicenda. Niente diritto alla successione per il figlio, a cui però spetta una parte della fortuna del padre. L’arrivo di Charlene cambiò le cose. Non gradiva che Alberto frequentasse la ex e il figlio. E così Nicole si trasferì a Londra, dove ha aperto una boutique. E dove Alexandre vive in pace, proprio come suo padre gli augurò di fare sin dal primo momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA