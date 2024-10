Alfonso e Federica: confronto a Uomini e Donne dopo la rottura

Emergono dettagli sulla fine della relazione tra Alfonso e Federica nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda il 23 ottobre 2024, l’ex coppia si rivede dopo essersi detta addio. Il primo ad entrare nello studio di Uomini e Donne è Alfonso che viene accolto con molto entusiasmo da Gianni Spertti il quale ammette di aver apprezzato molto il percorso del ragazzo anche se, inizialmente, l’ha scriticato per l’eccessiva gelosia. Gianni, però, ammette di essere stato felice di averlo visto nuovamente insieme a Federica ma l’opinionista di Uomini e Donne viene spiazzato da Maria De Filippi.

“Guarda che è solo”, dice la conduttrice che poi lascia la parola ad Alfonso il quale racconta cos’è successo dopo il falò di confronto da cui erano usciti insieme. Alfonso, così, spiega di essere stato spiazzato da Federica due giorni dopo il ritorno a casa.

L’addio di Alfonso e Federica dopo Temptation Island 2024 settembre

Alfonso spiega che, dopo due giorni dal ritorno a casa, Federica lo ha lasciato andando a vivere a casa della madre. Il ragazzo, nello studio di Uomini e Donne, racconta di aver visto strana Federica la quale, invece che parlare del loro rapporto, avrebbe parlato continuamente della sua avventura. Alfonso, inoltre, ammette di credere in un coinvolgimento più importante di Federica per il single Stefano ma di non aver mai avuto certezze da lei.

Quando Federica arriva in studio spiega di non averlo lasciato per Stefano, ma per se stessa. “Penso che l’obiettivo di Federica era quello di portare lui ad essere meno geloso. Ma non può pretendere che lui la veda con un altro o che tenga i regalo di un altro. Non devi pretendere che, da fidanzata, ti vedi con un altro…”, dice Gianni Sperti mentre Federica aggiunge – “Io non sto scegliendo tra Alfonso e Stefano, scelgo me stessa e Stefano viene dopo”.