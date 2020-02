Alfonso ed Ernesto Iaccarino/ Di padre in figlio l’amore per la Campania a Masterchef

Alfonso ed Ernesto Iaccarino saranno ospiti nella puntata di stasera, 13 febbraio 2020, di Masterchef Italia 9 (clicca qui per scoprire come è andata l’ultima puntata). I concorrenti in gara si troveranno di fronte a una prova in esterna davvero molto complicata che li vedrà divisi in due gruppi tra il ristorante Santa Virginia di Milano e il Da I Gemelli sempre nella città meneghina precisamente a Brera. La brigata perdente andrà al Pressure Test e proprio si troveranno di fronte a i due noti chef che li sottoporranno a una prova davvero molto complessa della quale però al momento non sappiamo al dire il vero molto. Gli editori infatti molto spesso rimangono con “la bocca abbottonata” proprio di fronte alle prove.

Alfonso Iaccarini è nato a Sant’Agata sui Due Golfi e da sempre vive in cucina, visto che i genitori erano albergatori. Dopo essersi sposato con Livia ha avuto due figli e cioè Mario e proprio Ernesto. Per circa una decade ha seguito le vicende dell’albergo e del ristorante insieme alla sua dolce consorte per poi dedicarsi solo al Don Alfonso 1890. Di lui dicono che è uno molto attento alla tradizione culinaria e allo studio delle materie prime. Ernesto Iaccarini è nato nel 1970 e lavora nel ristorante del padre da quando era un bambino. Nonostante la sua Laurea in Economia e commercio nel 1999 torna a Sant’Agata, dopo un’esperienza da revisore di bilancio a Milano, per seguire da vicino la sua passione. Dal 2003 è lo chef proprio del Don Alfonso 1890.

