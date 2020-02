Masterchef Italia 2020, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: ospite Henrique Fogaça

La gara di Masterchef Italia 9 non si ferma neanche durante la settimana del Festival di Sanremo 2020. Giovedì 6 febbraio, alle 21.15, Sky e NOW TV, trasmettono l’ottava puntata della nona edizione italiana del talent show culinario più famoso al mondo. Dopo l’eliminazione di Annamaria, i concorrenti ancora in gara e che questa sera affronteranno altre, complicate sfide per riuscire a conquistare il biglietto che assicura il passaggio alla nona puntata, sono undici. Il talento dei cuochi amatoriali in gara è eccellente e per i giudici i Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sta diventando sempre più complicato scegliere il concorrente da eliminare. Chi, dunque, questa sera dovrà togliersi il grembiule abbandonando definitivamente la cucina di Masterchef e di conseguenza il sogno di diventare il nono Masterchef Italia?

LE PROVE DI MASTERCHEF ITALIA 2020

L’ottava puntata di Masterchef Italia 2020 prenderà il via con una Mistery Box particolare presieduta dal pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano Vincenzo Santoro che ha portato nella pasticceria, i suoi capricci dando vita ad una pasticceria salata molto particolare. La Mistery Box di questa sera metterà a dura prova i concorrenti e solo chi riuscirà a realizzare ciò che Vincenzo Santoro chiederà riuscirà a portare a casa un importante vantaggio nel successivo Invention Test di cui saranno protagonisti i diversi tagli di carne. Ospite dell’Invention Test sarà Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile e massimo esperto in materia e che mostrerà ai concorrenti l’antica e preziosa arte di macelleria.

PROVA IN ESTERNA AL RISTORANTE EMPORIO ARMANI

Dopo una Mistery Box dal sapore particolare e un Invention Test particolarmente complesso, i concorrenti, durante l’ottava puntata di Masterchef Italia 9, lasceranno la cucina più famosa d’Italia per raggiungere, per la Prova in esterna, quella prestigiosa dell’Emporio Armani Ristorante che, per l’occasione, ospiterà dei commensali d’eccellenza: dieci tra i critici più temuti e stimati d’Italia. Gli aspiranti chef, divisi in due brigate, dovranno conquistare il palato dei dieci commensali realizzando un menù che, nei colori e nei sapori, ricordi i mitici anni ’80 durante i quali il re della moda, Giorgio Armani, ha portato il nome dell’Italia nel mondo.



