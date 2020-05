Alfonso, nuovo corteggiatore Gemma Galgani/ “Sfido Sirius per te!” (Uomini e Donne)

Pubblicità

Nella nuova puntata di Uomini e Donne arriva un altro corteggiatore per Gemma Galgani. Si chiama Alfonso e si dice davvero preso dalla bionda dama che segue da 4 anni in tv. “È una vita che aspetto questo momento, quello di conoscerti! – esordisce l’uomo arrivato in studio – Adesso c’è pure Nicola… Per me sei una donna bellissima.” E si presenta: “Ho 66 anni, mi chiamo Alfonso… non so che impressione ti faccio. Gemma ama gli uomini più giovani di lei… Io ho 66 anni e sono più giovane. Sei una donna molto bella, io sono uno sportivo, un musicista, so cucinare bene e non so Nicola se lo sa fare!” È a questo punto che si rivolge a Sirius, dicendosi pronto a sfidarlo.

ALFONSO VUOLE GEMMA GALGANI, LEI LO CACCIA!

“Io vorrei sfidarlo, devo giocarmi bene questa carta!” ammette Alfonso, che poi continua “Cara Gemma ti voglio mettere in crisi! Sono convinta che se mi fa rimanere…”. Le cose però non vanno come Alfonso sperava. Gemma ammette subito di voler conoscere soltanto Nicola per ora, tuttavia Alfonso ci riprova e chiede alla dama di ballare. Lei inizialmente accetta ma quando Alfonso dice “Se Sirius non balla con Valentina allora io ballo con Gemma e Valentina”, Gemma si indispone e rifiuta anche un solo ballo con lui. La dama lo saluta ma lui ci rimane molto male: “Mi stai cacciando? Hai frainteso!”

