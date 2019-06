Alfonso Signorini ad Amici 19 al posto di Alex Britti/ E torna al Grande Fratello Vip

Sarà un anno davvero impegnativo per Alfonso Signorini. Stando alle ultimissime indiscrezioni, il direttore del settimanale Chi tornerà attivamente in tv e in due programmi di grande spicco. Uno di questi è Amici di Maria De Filippi, dove lo abbiamo visto quest’anno nelle vesti di “insegnante speciale” per i ragazzi. Signorini ha infatti tenuto per gli allievi delle lezioni particolari volte ad avvicinarli all’opera e alla musica lirica. Secondo quanto riferito da 361 Magazine, il direttore di Chi si starebbe infatti preparando a diventare un professore a tutti gli effetti. Signorini, infatti, prenderebbe il posto di Alex Britti nella prossima edizione del talent di Canale 5. Maria De Filippi sarebbe quindi pronta a rivoluzionare ancora una volta la commissione dei professori con volti nuovi.

ALFONSO SIGNORINI, NON SOLO AMICI 19: PER LUI ANCHE IL GF VIP

Ma per Alfonso Signorini la cattedra di Amici 19 non è l’unico impegno della prossima stagione televisiva. È sempre 361magazine a svelare che “È stata confermata la sua presenza al Grande Fratello Vip e la novità è che a co-condurre accanto ad Alessia Marcuzzi ci sarà solo lui.” Dopo l’estate ci attende infatti la nuova edizione del reality per eccellenza che, tuttavia, non trova alla sua guida Ilary Blasi. Al suo posto arriva Alessia Marcuzzi, che negli ultimi anni è stata la padrona di casa all’Isola dei Famosi. Al suo fianco però è confermata la presenza di Alfonso Signorini, opinionista fisso del Grande Fratello Vip. Un anno davvero ricco di novità, dunque, per il noto giornalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA