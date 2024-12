Nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre 2024, ci sono stati alcuni problemi tecnici legati alla diretta del Grande Fratello. Questa infatti intorno alle 22 è saltata, non solo su Mediaset Extra ma anche sulle regie del sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La live è stata assente più di un’ora e di certo la cosa non è affatto passata inosservata, in moltissimi infatti si sono chiesti cosa fosse successo.

Tantissimi sono i fan del Grande Fratello che quotidianamente seguono la diretta del reality per capire cosa succede nella più spiata d’Italia, i gieffini si rendono spesso protagonisti di varie dinamiche che catturano non poco l’attenzione dei telespettatori. Quando ieri sera la diretta è saltata sono state trasmesse vecchie immagini dalla regia in attesa che il problema tecnico venisse risolto.

È stato un gesto inadeguato a far saltare la diretta del Grande Fratello?

Sui social in moltissimi hanno commentato l’assenza della live del Grande Fratello e sono state tantissime le ipotesi degli utenti, alcune anche molto stravaganti. C’è chi si è detto convinto che la diretta sia stata interrotta in seguito ad un accesso litigio tra i gieffini, chi ha pensato ad un errore della regia e chi invece crede che ci sia stata una comunicazione tra i concorrenti e gli autori. Altri utenti hanno invece fatto sapere che ieri a Roma c’era maltempo, quindi potrebbe essersi tratto davvero di un semplice problema tecnico.

Nella casa più spiata d’Italia era scoppiata una discussione tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes poco prima che il ‘problema tecnico‘ facesse saltare la diretta. I loro toni però non erano accesi, sembra quindi improbabile che abbiano interrotto la live a causa del loro piccolo litigio. Ieri sera tramite una storia postata sul suo profilo Instagram Amedeo Venza ha però fatto sapere che fonti attendibili hanno rivelato che qualcuno avrebbe fatto un gesto ‘poco consono’ nella casa più spiata d’Italia.

A quanto pare tale gesto ha spinto la produzione del Grande Fratello a sospendere la diretta per richiamare tutti i gieffini all’attenzione. L’indiscrezione sarà vera? Eppure in passato tanti sono stati gli episodi ‘gravi’ nella casa, ma la regia non ha mai interrotto la live, solitamente i concorrenti venivano chiamati in confessionale. Si è trattato davvero un problema tecnico o c’è qualcosa sotto? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.