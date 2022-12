Alfonso Signorini “Antonino? Mai banale”/ “Antonella? È nata per fare i reality”

Alfonso Signorini: “Mi fido del mio istinto e lavoro sui caratteri”

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista al settimane Chi, da lui stesso diretto, in cui ha parlato dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality di Canale 5 ha spiegato come ha scelto le opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti e Giulia Salemi, come esperta social: “Mi fido del mio istinto e lavoro sui caratteri, perché mi piace ribaltare le previsioni come ho fatto con la Berti, che sembrava la nonna di Cappuccetto rosso e, invece, è il lupo. La Salemi e Sonia hanno caratteri forti, Giulia è una scommessa vinta”. Signorini ha rivelato di avere un rapporto con tutte e tre le donne anche al di fuori dello studio televisivo: “A livello umano sono rapporti forti che superano il piano professionale. Mi piace conoscere le persone, frequentarle, vedo spesso Giulia con il suo fidanzato, Orietta mi manda quintali di tortellini e cappelletti, e con Sonia ho un rapporto affettuoso, le voglio molto bene”.

Alfonso Signorini: la sua opinione sui vip

Sulle pagine di Chi, Alfonso Signorini ha anche parlato di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Senza dubbio tra i concorrenti più chiacchierati ci sono Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, “due concorrenti fortissimi”. Dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Signorini ha detto: “Di Antonino mi colpisce l’intensità: non è mai banale, mette in discussione ogni cosa, ogni persona e se stesso. Sa passare dal sentimento puro alla risata e alla rabbia con grande verità”. Sull’ex schermitrice ha dichiarato: “È nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola “dinamica”. Siamo su due pianeti diversi: una è strategica, l’altro è d’impatto”. Parlando degli altri vip, Signorini ha detto: “Sono molto sfaccettati: c’è chi viene fuori con il tempo, come Daniele, e poi ci sono gli over 60, che sono fantastici”.

