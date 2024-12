Quest’anno al Grande Fratello non c’è pace. Nelle ultime ore è scoppiato un altro caso che riguarda due concorrenti e sta volta si tratta – di nuovo – di una bestemmia. Come sappiamo Alfonso Signorini e la produzione sono diventati intransigenti per quanto riguarda le parole dei gieffini, che giustamente devono stare attenti a quello che dicono dato che sono ripresi dalle telecamere ad ogni ora del giorno e della notte. Ricordate il caso di Riccardo Fogli? Due anni fa aveva bestemmiato e il Grande Fratello aveva preso provvedimenti in una sola notte.

Ma non è solo Alfonso Signorini insieme agli autori ad essere intransigente. Anche i telespettatori che ogni giorno seguono il Grande Fratello non sopportano di vedere che venga violato il regolamento. Sui social, infatti, nelle ultime ore si parla solo della squalifica di Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Ebbene sì, sarebbero stati proprio loro due a pronunciare una bestemmia, anche se su Luca ci sono delle riserve dato che le sue frasi somiglierebbero più ad un intercalare. Andiamo a scoprire cos’è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato nel mirino: ecco le parole considerate come bestemmie

Partiamo da Luca Calvani. Ieri sera il gieffino è stato chiamato a gran voce dagli autori del Grande Fratello per andare in confessionale, e la sua risposta non è stata delle più felici: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria”. Se quella parola sia considerata una bestemmia è ancora tutto da vedere, ma sui social molti toscani d’hoc si sono esposti raccontando che in Toscana quello risulta essere un intercalare tipico che nulla ha a che fare con la religione. In ogni caso, si sa, la parola definitiva spetterà solo alla produzione, che avrà il compito di stabilire se verrà squalificato o no.

E poi si passa a Lorenzo Spolverato, che in questa edizione è senza dubbio il gieffino più controverso fra tutti. La sua, invece, sembra essere stata proprio una vera e propria bestemmia. “Qui entra uno, poi un altro, mi dicono che sbaglio e mi criticano, che pc’oddio non è che se mi criticano cambio“. Ebbene, secondo molti dei telespettatori si sarebbe trattata di una bestemmia, e in effetti con l’audio a rallentatore risulterebbe essere proprio così. I fan da casa urlano al cartellino rosso e all’espulsione. Cosa succederà?