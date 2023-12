Alfonso Signorini gela Pupo: “Non sputi nel piatto in cui mangi”/ “Al Grande Fratello profumatamente pagato”

Alfonso Signorini a Verissimo risponde alle parole di Pupo sull’esperienza al GF, quando fu ingaggiato come opinionista

Oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre, Alfonso Signorini è stato tra gli ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Il presentatore del Grande Fratello 2023 ha confermato l’ingresso come concorrente di Greta Rossetti, aggiungendo che a suo avviso non creerà problemi alla coppia Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Piuttosto entrerà per viversi un’esperienza personale. Poi Silvia Toffanin ha chiesto al conduttore e giornalista milanese un commento sulle recenti dichiarazioni di Pupo.

Il cantante toscano ha in qualche modo sparato a zero sul programma di Alfonso Signorini, sostanzialmente rinnegando la sua avventura come opinionista a Mediaset. Parole che Alfonso non ha preso benissimo, perché Pupo è stato al suo fianco per ben due anni, senza mai sollevare problematiche o polveroni inutili.

Alfonso Signorini deluso dalle parole di Pupo: “La mancanza di gratitudine non mi piace”

“Ognuno é libero di dire quello che vuole ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta“, ha tuonato Alfonso Signorini nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. “Poi non è vero che quando ha firmato c’era la pandemia, le prime puntate le abbiamo condotte da Roma e dopo a causa della pandemia io mi collegavo da Milano“, la precisazione del conduttore sulla polemica innescata da Pupo.

“Poi se gli faceva così schifo perché ha rinnovato per il secondo anno…”, si domanda giustamente Signorini, che alla fine si toglie qualche altro sassolino nei confronti dell’ex opinionista: “Caro Pupo te lo dico senza polemica, sputare nel piatto in cui hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante.”











