Quando inizia Grande Fratello 2024/2025 a settembre? C’è la data ufficiale: lunedì 16 settembre 2024

Da settimane si rincorrono le voci su quando inizia Grande Fratello 2024/2025 a settembre ed adesso finalmente c’è la conferma ufficiale: il reality condotto da Alfonso Signorini torna in onda a partire da lunedì 16 settembre 2024 sempre in prima serata su Canale5. A fare l’annuncio è il sempre informato sito di Davide Maggio che rivela anche interessanti dettagli e curiosità. Innanzitutto, come già noto, alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini mentre il ruolo di opinionista per il secondo anno consecutivo verrà ricoperto da Cesara Buonamici. Ed infine alla ‘postazione social’ ci sarà Rebecca Staffelli.

Le novità, tuttavia, non sono finite perché anche nella nuova edizione il ci sarà il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello a settembre. La prima puntata del reality sarà lunedì 16 settembre e poi andrà poi avanti con due puntate a settimana (l’altra serata sarà il giovedì). Non è chiaro, però, a partire da quando ci sarà il raddoppio. Incertezze riguardano anche la durata dell’edizione 2024/2025. Nei giorni scorsi, infatti, TvBlog ha lanciato la clamorosa ipotesi di due edizioni divise con cast differenti dalla durata di tre mesi ciascuno, anziché un’unica lunghissima edizione.

Grande Fratello 2024/2025 torna in onda a settembre: anticipazioni sui concorrenti

Svelato quando inizia Grande Fratello 2024/2025 va sottolineato che l’attenzione e delle curiosità e tutta rivolta su chi saranno i concorrenti. Nei giorni scorsi è stato sempre il sito di Davide Maggio a rivelare in anteprima il cast. Il 16 settembre dovrebbero varcare la Porta Rossa: Clarissa Burt (attrice americana ed ex concorrente di La Talpa e L’Isola dei Famosi) Clayton Norcross (attore americano, celebre per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful) Iago Garcia (attore spagnolo famoso per Il Segreto) Luca Calvani (attpre ed ex corteggiatore di Uomini e Donne) Javier Martinez (ex pallavolista e volto televisivo) Enzo Paolo Turchi (coreografo e ballerino e marito di Carmen Russo) Giulia Mannucci (influencer ex volto de Il Colleggio) Helena Prestess (modella ed ex concorrente di Pechino Express) Jessica Morlacchi (cantante ex dei Gazosa) Shaila Gatta (ballerina ed ex di Amici) e le ex ragazze di Non è la Rai (che giocheranno come un unico concorrente) Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo ed infine Lino Giuliano direttamente da Temptation Island 2024.