Alfonso Signorini riceve il tapiro d’oro di Striscia la Notizia per la gaffe fatta col la pubblicità della dieta

Anche per Alfonso Signorini è arrivato il primo Tapiro d’oro. Il celebre conduttore del Grande Fratello è stato raggiunto da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia La Notizia, arrivato con l’iconica statuetta nel camerino di Signorini. Il motivo della consegna? Uno spot di cui Signorini è diventato testimonial proprio di recente e in cui rivela di aver perso cinque chili grazie ad una dieta.

Tutto tranquillo, se non fosse che, proprio in concomitanza all’uscita di questo spot, Alfonso Signorini è ripartito col Grande Fratello 2024 e, in apertura della prima puntata, ha invece ammesso di aver preso peso: “Ho preso 4 chili!” ha infatti rivelato in studio. Una gaffe che non è sfuggita a Striscia La Notizia, che ha perciò raggiunto il conduttore per avere spiegazioni.

Alfonso Signorini risponde a Staffelli: la reazione al Tapiro e alla gaffe sulla dieta

“Ma insomma, prima dice di essere dimagrito poi si descrive sovrappeso. Così sembra pubblicità ingannevole…”, ha esordito Staffelli, incontrando Alfonso Signorini con tanto di tapiro d’oro alla mano. Signorini ha cercato di mettere una pezza alla sua gaffe, parlando di un viaggio in Puglia durante il quale si è dilettato col cibo: “In realtà, con quella dieta ho perso 5 chili. Poi sono andato in Puglia e, tra focacce, friselle e pasta con le cozze, ne ho ripresi 4… Adesso però sono di nuovo a dieta per perderne 4″, si è giustificato il conduttore. Un po’ scettico, Steffelli ha allora chiesto a Signorini il peso e, come conferma, anche di pesarsi in diretta. Il conduttore ha accettato col sorriso, mostrando di pesare oggi 82 chili circa. “Guardi che la terremo sotto controllo!” lo ha infine avvertito Valerio Staffelli, prima di salutare il conduttore del Grande Fratello 2024.