Gaffe di Alfonso Signorini su Beautiful e Clayton Norcross: cos’è successo in diretta al Grande Fratello 2024

Fiume di gaffe in diretta al Grande Fratello 2024 per Alfonso Signorini su Beautiful e Clayton Norcross. Il celebre attore ha fatto il suo ingresso nella Casa del reality nel corso della terza diretta, e inevitabilmente si è toccato l’argomento Beautiful, essendo lui noto soprattutto per aver interpretato il personaggi di Thorne, fratello di Ridge nonché uno dei protagonisti assoluti della longeva soap.

Alfonso Signorini ricorda la mamma al GF:"Ho perso suo unico audio, terribile"/ Buonamici:"La chiamo ancora"

Chi è fan di Beautiful, e segue la soap dai suoi esordi, sa che Clayton Norcross ha poi lasciato la soap ed è stato sostituito nel ruolo di Thorne da un altro attore. In realtà, sono stati ben quattro nel corso degli anni gli attori che hanno interpretato questo ruolo, cosa della quale Signorini ha mostrato di non essere a conoscenza. Da qui la prima gaffe.

Loredana Lecciso: "Mia sorella Amanda Lecciso come una figlia"/ "Alfonso ospite da me e Albano a Cellino"

Signorini gela Clayton Norcross su Beautiful: “Sei morto subito?”

Clayton Norcross ha rivelato di aver recitato in 600 puntate di Beautiful (che ha all’attivo oggi oltre 9000 puntate in America), e di aver poi lasciato il ruolo. Signorini tuona allora dallo studio, chiedendo all’attore: “Tu sei morto subito?” In studio spiegano allora al conduttore che, in realtà, non è morto ma è stato sostituito, e come lui anche altri attori successivamente. “Ma è successo dopo un incidente? Ti hanno fatto la plastica alla faccia?” continua Signorini, facendo riferimento alle telenovelas sudamericane. In studio viene ribadito che la sostituzione è avvenuta senza alcun incidente, ma con un semplice cambio: “A Beautiful si può tutto!”, afferma Beatrice Luzzi, di fronte ad un conduttore ancora stranito, che finisce poi per chiamare Clayton Norcross ‘Norton’, commettendo così un’ulteriore gaffe.

Nicola Fuiano autore morto Grande Fratello 2024: Alfonso Signorini commosso/ "Sua voce ci manca tantissimo"