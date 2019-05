Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic/ “E’ eccezionale”, lei: “E’ il mio mondo”

Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic, fa il suo ingresso a sorpresa nella pista da ballo di Ballando con le Stelle. Ha un problema alle corde vocali, non ama il mondo della danza ma per Milena è disposto ad urlare ciò che prova e soprattutto a mettersi in gioco sotto i riflettori della Carlucci. Quando Milena Vukotic lo vede entrare rimane di sasso, corre ad abbracciarlo e lo conduce coi passi giusti nella prova. “Guardami! Guardami negli occhi!”, lo richiama Milena durante il ballo, prima di scatenare la tenerezza del pubblico e dei giurati che li omaggiano con lunghissimo applauso. La Vukotic chiaramente non si aspettava questa sorpresa di suo marito Alfredo: “Anche se ormai dovrei esserci abituata. Qui a Ballando con le Stelle funziona così…”.

Alfredo e Milena Vukotic a Ballando con le Stelle , la coppia che piace a tutti

Alla fine dell’esibizione il pubblico di Ballando con le stelle si alza in piedi per tributare la coppia. Anche la giuria è benevola con la coppia. Selvaggia Lucarelli sostiene che Mariotto si sia commosso, Guillermo però non è d’accordo: “Io non ero affatto commosso. Semmai Selvaggia Lucarelli lo era”. La Carlucci è divertita, così chiede un parere al marito della Vukotic, Alfredo Baldi: “Secondo lei sua moglie se la cava in pista?”. “Mia moglie è una ballerina eccezionale”, risponde. Canino: “Milena quando lo ha visto si è accesa…”. Vukotic: “E’ così. L’ho abbracciato come se fosse il mio mondo, la mia famiglia, lo è”.





