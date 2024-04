Milena Vukotic: “Il David di Donatello alla carriera? Felice come una bambina”/ “Farò una dedica, ma…”

La puntata odierna de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo è stata impreziosita dalla presenza di una vera e propria icona del cinema: Milena Vukotic. Una carriera immensa, impossibile da riassumere, che finalmente verrà ricompensata con uno dei premi più ambiti della storia. L’attrice, il prossimo 3 maggio, riceverà infatti il David di Donatello alla carriera; un doveroso riconoscimento per le pagine di storia cinematografica scritte grazie ai suoi ruoli e alle sue pregevoli interpretazioni.

Paolo Villaggio, com'è morto e malattia/ Milena Vukotic e i rapporti con l'attore: "Un'amicizia sincera..."

“Come mi sto preparando per la cerimonia di preparazione? Non mi preparo, non ci capisco più nulla; sto facendo uno spettacolo e mi sembra una cosa talmente fantastica… Se ci sarà una dedica? Sì, ma non voglio anticipare nulla”. Parla così Milena Vukotic a La Volta Buona a proposito dell’euforia per la prossima consegna del David di Donatello alla carriera. L’attrice si è detta particolarmente emozionata, quasi incredula all’idea di ricevere questo celebre riconoscimento. “Ancora non ci credo, perchè è talmente importante che mi sento ancora come una bambina che sta aspettando la caramella…”.

Chi sono i genitori di Milena Vukotic/ Figlia della pianista Marta Nervi: "Ho avuto un'educazione libera..."

Milena Vukotic: “Discorso per il David di Donatello? Non mi sento ancora in grado…”

“Mi hanno chiamata per avvisarmi che sarebbe successa questa cosa e mi è preso un colpo, anche perchè il 3 maggio sono al teatro e quindi si è creata qualche complicazione. Alla fine abbiamo deciso di rimandare lo spettacolo, con un doppio appuntamento il giorno successivo. Quando si ama si fa tutto…”. Prosegue così Milena Vukotic, divisa tra l’impegno al teatro e l’appuntamento che forse vale un’intera carriera, ovvero la consegna del David di Donatello alla carriera prevista per il prossimo 3 maggio.

Alfredo Baldi, chi è il marito di Milena Vukotic/ Il primo incontro negli anni '80: "Un giorno mi chiamò e…"

In vista del fantastico evento, Milena Vukotic ha raccontato di non aver ancora preparato nulla per l’occasione, tanto meno un discorso da fare sul palco quando finalmente potrà brandire il David di Donatello alla carriera. “Il discorso? Non l’ho ancora scritto, non mi sento ancora in grado; sono veramente molto emozionata per questo premio”. Successivamente c’è stato spazio per una tenera sorpresa: in studio sono arrivati i due attori che la accompagneranno prossimamente al teatro – Salvatore Marino e Maximilian Nisi – per una sorpresa con tanto di torta. Alcuni giorni fa l’attrice ha infatti spento 89 candeline, e quale occasione se non La Volta Buona per celebrare nuovamente il giorno del suo compleanno, seppur passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA