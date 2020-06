Alfredo Baldi, marito Milena Vukotic/ “Lui sa di non aver sposato una donna normale”

Alfredo Baldi è il marito di Milena Vukotic, l’attrice ricordata soprattutto per il suo ruolo al fianco di Paolo Villaggio nella saga di Fantozzi, e che oggi è ospite a Io e Te per raccontare un po’ di questo periodo particolare passato in casa ma anche della sua vita. Al suo fianco c’è Alfredo Baldi, storico del cinema, che lei ha sposato all’età di 60 anni, nel 2003, ormai vent’anni fa. I due si sono conosciuti proprio grazie all’amore comune per il cinema e la stessa attrice, ospite a Domenica In, ha rivelato: Mi sono sposata tardi con un uomo magnifico, avevo circa 60 anni. Lui è più giovane di me si chiama Alfredo Baldi, è uno storico del cinema e ha sposato anche il fatto che la mia vita è quella del vagabondo, di quelli che non fanno mai una vita normale, non siamo normali”.

ALFREDO BALDI, CHI E’ IL MARITO DI MILENA VUKOTIC?

I due sono felici e innamorati anche se quello che manca a Milena Vukotic è un figlio che non è riuscita ad avere. Ma chi è Alfredo Baldi? Il marito di Milena Vukotic è nato a Roma nel 1943, ha otto giovani in meno della moglie e ha all’attivo diverse pubblicazioni di critica cinematografica e anni di lavoro al Centro Sperimentale di Cinematografia, per cui è stato direttore di vari settori. Sulla differenza di età è la stessa Milena che spiega: “mi faceva paura, soprattutto prima di vivere insieme. Però lui con la sua calma mi ha fatto capire che questa differenza non è una cosa essenziale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA