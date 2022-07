Algoritmo per trovare errori su Wikipedia/ “Macchine ci apriranno nuove conoscenze”

Wikipedia, con 55 milioni di articoli in più di 300 lingue, è l’enciclopedia online più consultata, di riferimento per milioni di utenti in giro per il mondo. Per pubblicare un articolo su Wikipedia o modificare una pagina, occorre solamente un requisito: citare le fonte. La Wikimedia Foundation vuole infatti che ogni modifica sia supportato da fonti esterne attendibili. Un lavoro comunque non da poco, che potrebbe trovare una soluzione grazie al laboratorio FAIR di Meta che ha sviluppato un algoritmo capace di scansionare automaticamente le pagine di citazioni per capire se siano corrette.

Secondo Petroni, ingegnere elettronico presso il Tech Lead Manager presso il Fundamental AI Research di Meta a Londra, le macchine spingeranno l’informazione verso sistemi che potrebbero rivoluzionare il pensiero umano. L’idea dell’algoritmo è nata così, spiega a Il Messaggero: “Ci siamo chiesti in che modo fosse possibile utilizzare la tecnologia per aiutare gli esseri umani a svolgere compiti piuttosto complessi, ad esempio verificare se le affermazioni su Wikipedia sono supportate da citazioni attendibili. Ogni giorno su Wikipedia avvengono migliaia di modifiche agli articoli esistenti, è impossibile controllarle tutte. Avere un sistema che consenta agli utenti di focalizzarsi solo sui casi problematici torna estremamente utile”. L’ingegnere ha spiegato come funziona il metodo sviluppato per la ricerca delle fonti: “L’algoritmo setaccia Wikipedia per portare alla luce tutte le voci che contengono citazioni non ancora verificate. Poi suggerisce agli editor, cioè gli utenti che controllano gli articoli, quali pagine web contengono una fonte alternativa attendibile. Ha due componenti principali: il “verifier”, che cerca di verificare se una voce sia supportata dalla sua citazione, e un sistema di raccomandazione che si appoggia a un database con oltre 100 milioni di pagine web da cui è possibile cercare una fonte alternativa”.

Come funziona l’algoritmo