Alice Campello, come sta dopo parto e ricovero? In terapia intensiva/ “Tutto bene, sono viva grazie ai…”

Questo pomeriggio Alice Campello tornerà negli studi televisivi di “Verissimo” e farà parte del solito, ricco cast di ospiti del talk show in onda su Canale 5 nel weekend: e per quella che è la puntata del sabato del programma condotto da Silvia Toffanin c’è molta attesa per l’ospitata della nota influencer e imprenditrice, nonché compagna del calciatore Alvaro Morata, dato che parlerà per la prima volta del dramma vissuto qualche giorno fa quando era diventata mamma per la quarta volta. Ma cosa è successo alla Campello?

Nei primi giorni del nuovo anno, Alice Campello, modella e moglie dell’ex attaccante della Juve (e oggi in forze all’Atletico Madrid), Alvaro Morata, aveva dato alla luce la loro quarta figlia, Bella: tuttavia, dopo il parto, l’influencer di origini veneziane era stata male tanto che si era reso necessario il ricovero urgente in terapia intensiva. A rivelare tutto sui social per primo era stato lo stesso calciatore spagnolo che, a seguito del cesareo inizialmente programmato per il 9 gennaio, aveva rivelato ai proprio follower cosa stava vivendo la propria famiglia. “La mamma purtroppo ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto” aveva detto Alvaro, aggiungendo però che la sua Alice era forte e già in via di recupero.

ALICE CAMPELLO, COME STA? “VIVA GRAZIE AI DONATORI DI SANGUE E…”

Come sta oggi Alice Campello? Come spiegato dalla diretta interessata qualche giorno dopo, e in attesa di scoprire cosa racconterà questo pomeriggio la oggi felice mamma di quattro figli, il pericolo è oramai alle spalle anche se in quelle drammatiche ore era stato necessario pure una trasfusione di sangue. A suo dire, oggi è viva anche grazie a tutti coloro che ogni giorno donano il sangue: “Io sto un po’ meglio anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post parto: mi sto riprendendo anche fisicamente (…) inizio a fare delle camminate, le cose di sempre” aveva raccontato l’influencer prima di scendere nel dettaglio e raccontare altri particolari di quell’esperienza che l’aveva vista in terapia intensiva prima dell’annuncio che il peggio era alle spalle.

"Sono qui a fare questo video grazie ai donatori di sangue: non mi ero mai resa conto della loro importanza (…) Sono le cose tipiche che pensi che non ti succederanno mai" aveva proseguito Alice Campello che poi, tra una Storia e l'altra apparsa sul suo profilo Instagram, si era rivolta alla propria fan base mostrando dei segni arancioni sulle braccia. "A qualcuno è successo di avere allergia ai cerotti che usano in ospedale?" aveva chiesto la diretta interessata mostrando il punto in cui le era stata forse applicata una flebo e domandando anche in quanto tempo scompaiano. Insomma, un possibile strascico (una reazione allergica?) legato al periodo di ospedalizzazione ma che non inficia il suo recupero tanto che oggi sarà in studio a "Verissimo" per parlarne con serenità.











