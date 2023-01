Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto di Bella/ Morata: “Grosso spavento”

Alice Campello in terapia intensiva

Grande paura per Alvaro Morata e Alice Campello. La modella e moglie del calciatore della Spagna e dell’Atletico Madrid ha dato alla luce Bella, la quarta figlia nata dall’amore con il marito. Dopo il parto, andato bene, l’imprenditrice veneziana ha avuto alcuni problemi di salute che hanno costretto i medici a ricoverarla in terapia intensiva. Un grande spavento, come lo ha definito l’attaccante spagnolo, che ha riguardato solamente la mamma e non la piccola appena nata, che invece sta bene.

Rita dalla Chiesa, figlia Carlo Alberto dalla Chiesa/ "Le sue ultime parole furono…"

Ad annunciare i problemi di salute di Alice è stato proprio Alvaro Morata, che in un post sui social ha pubblicato le foto della piccola Bella, spiegando che il parto è andato bene ma purtroppo la Campello ha dovuto fare i conti con alcuni problemi. La modella adesso sembrerebbe stare meglio: “È forte e un po’ alla volta sta recuperando”, ha scritto Alvaro. Bella è la quarta figlia della coppia dopo i gemellini Leonardo e Alessandro ed Edoardo. A lungo la coppia ha desiderato una femminuccia, che è stata annunciata nell’estate del 2022.

CHI È SALVATORE INCORVAIA, PADRE DI MICOL INCORVAIA/ Commovente incontro nella Casa!

Il post di Alvaro Morata

Il cesareo di Alice Campello era programmato il 9 gennaio: ad annunciarlo era stata la stessa imprenditrice sui social. Così che, il giorno stesso, i tanti followers della modella hanno chiesto informazioni sul parto a lei e a Morata, preoccupati dalla lunga assenza social. Il giorno successivo alla nascita della piccola, il calciatore ha scritto: “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo, dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando”.

Dana Saber si dichiara ad Andrea Maestrelli/ "Andrea? Certo che mi interessa, però…"

Morata ha poi spiegato quali siano le condizioni della moglie in questo momento: “Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… Posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)













© RIPRODUZIONE RISERVATA