Alice Campello ha partorito: nato Edoardo/ Annuncio di papà Alvaro Morata

Terzo figlio per Alice Campello e Alvaro Morata. Alice Campello ha partorito mettendo al mondo Edoardo, dopo i gemelli Leonardo e Alessandro. Ad annunciare la nascita del piccolo è stato papà Alvaro Morata, tornato da poco in Italia per indossare nuovamente la maglia della Juventus. “Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bebè stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo”, ha scritto il calciatore spagnolo pubblicando le prime foto del piccolo Edoardo, ma anche della moglie Alice, felice e sorridente mentre stringe tra le braccia il suo bambino. Tra i tanti scatti, poi, spunta anche la foto di papà Alvaro che si gode il suo terzo gioiello che va a fare compagnia ai gemellini nati 13 mesi dopo il matrimonio celebrato a Venezia a giugno 2017.

ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA GENITORI PER LA TERZA VOLTA

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2015 e, in cinque anni, hanno letteralmente bruciato le tappe. Dopo essersi conosciuti e innamorati perdutamente, si sono sposati e diventati genitori 13 mesi dopo le nozze. Per amore di Morata, Alice ha anche lasciato l’Italia seguendolo Madrid, a Londra e di nuovo a Madrid. Qualche settimana fa, poi, la piacevole sorpresa e il ritorno in Italia, precisamente a Torino dove si sono conosciuti quando l’attaccante giocava già nella Juventus. Con la nascita del piccolo Edoardo, ora la famiglia è completa? A quanto pare no. «Continuerà la ricerca della principessa insieme ai tre moschettieri, siamo davvero molto felici», ha dichiarato la Campello lo scorso aprile annunciando l’arrivo di un altro maschietto. «Mi sarebbe piaciuto che arrivasse la nostra prima bambina, ma sono comunque entusiasta di accogliere un altro figlio. Così adesso in casa ne manca solo un altro per completare una squadra di calcio a 5». La coppia, dunque, proverà ad avere una bambina tra qualche tempo?





© RIPRODUZIONE RISERVATA