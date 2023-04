Alice, chi è la figlia morta di Susanna Messaggio/ “Tornata nel Paese delle Meraviglie”

ALICE, LA FIGLIA DI SUSANNA MESSAGGIO MORTA A POCHI MESI

Cosa sappiamo di Alice, la figlia primogenita di Susanna Messaggio morta dopo il parto? Questo pomeriggio la 60enne showgirl, attrice ed educatrice milanese sarà protagonista nel salotto televisivo di “Verissimo” per raccontarsi e fare il punto sulla sua vita e la carriera dopo aver spento lo scorso gennaio le sue prime sessanta candeline. E la lunga chiacchierata a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin, di uno dei volti più amati delle reti Mediaset negli Anni Ottanta e non solo sarà pure l’occasione per la diretta interessata di parlare del suo privato, tra gioie e un grande dolore che porta dentro da oltre trent’anni.

Oggi madre di due figli (Martina e poi Jacopo, avuto dal suo terzo marito), Susanna Messaggio nel 1992 perse la sua primogenita Alice, nata dalla relazione col suo secondo marito e deceduta purtroppo poco tempo dopo il parto. All’epoca 29enne la showgirl milanese aveva perso la figlia quando questa aveva ancora pochi mesi di vita: “Oggi la sento ancora accanto a me” aveva ammesso durante una chiacchierata con Caterina Balivo in uno dei suoi programmi: “Alice, la mia prima bambina, era morta per via di un problema cardiocircolatorio: io all’epoca studiavo Medicina, poi decisi di smettere e iniziai a frequentare invece Psicologia perché volevo aiutare tutte le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma” aveva aggiunto la Messaggio.

SUSANNA MESSAGGIO, “HO AIUTATO TANTE ALTRE DONNE COME ME CHE…”

Insomma, cercare di trasformare tutto quel dolore provato in certi momenti in uno stimolo per dare conforto a tante altre mamme nella sua stessa situazione. “Alice doveva ritornare nel suo Paese delle Meraviglie” aveva raccontato Susanna Messaggio durante una ospitata a “Oggi è un altro giorno”, negli studi del programma condotto da Serena Bortone. “Lei ora non è più in questa dimensione, ma in realtà è ancora qui con me” aveva aggiunto in seguito l’attrice, spiegando anche è stata proprio la piccola Alice a darle poi la forza di ricominciare daccapo la sua vita e andare avanti, tanto da diventare poi mamma di altri due figli.

“Ho aiutato anche tante donne come me: all’inizio si patisce questo dolore, però poi i lutti e le situazioni vanno affrontati e condotti al di fuori delle nostre vite” aveva concluso, ricordando a tutti che nonostante il dolore e quello che si è sofferto bisogna comunque imparare a volersi bene e idealmente tornare a respirare. Ad aiutare Susanna Messaggio ad andare avanti, come detto, è stato anche l’arrivo della secondogenita Martina e in seguito del piccolo di casa, Jacopo, arrivato dal suo terzo matrimonio e alcuni anni più tardi: “I miei figli sono tutto e per me sono tre: Martina oggi è dottoressa, mentre l’altro studia in America” aveva detto una volta Susanna Messaggio, ammettendo di amare molto l’idea della famiglia e inoltre che i figli che devono infondere la forza.











